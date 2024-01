Kaj bo dobrega? Pokukajmo v najinovativnejše lonce v Ljubljani!

Zase trdijo, da so majhna restavracija velikih okusov. Ob pogledu na gastronomska doživetja, ki jih vsakodnevno predano pripravlja ekipa Georgie Bistroja pa bo vsakemu ljubitelju sodobnih okusov zaigralo srce. Najdemo jih v središču Ljubljane, na prijetnem vozlišču Čufarjeve in Kolodvorske ulice. Si želite prebuditi vaše brbončice s spoznavanjem novih tekstur, kombinacij in okusov? Spoznajte pravi bistro za nepozabna doživetja.

Foto: Georgie bistro

Georgie bistro sestavlja ekipa prijateljev, kuharjev in natakarjev, ki s pravo mero kreativnosti skrbi za enkratno in okusno doživetje ob vsakem obisku. Njihovo navdušenost in predanost ideji, da ustvarjajo inovativno avtorsko kuhinjo iz sezonskih sestavin najboljše kakovosti in preverjenega porekla, ki jo spremljajo skrbno izbrana domača vina, je čutiti v vsakem grižljaju.

Foto: Georgie bistro Chef Gregor Jelnikar je umetnik kuhinje, ki vsakodnevno skrbi, da gostje lahko uživajo v nepričakovanih harmonijah okusov, tekstur, vonjev in barv. Izvrstne umetnine, ki so plod njegove inovativne avtorske kuhinje, lahko okusite v bistrojskih kosilih in v izbranih jedeh po službenih obveznostih. Nepozabna gurmanska izkušnja pa so zagotovo chefove degustacijske večerje, ves čas je na voljo tudi a la carte ponudba.

Foto: Georgie bistro Ste že poskusili repo "Cacio e pepe"? Ali pa kraft cocktail?

Dehidrirana in rehidrirana repa, vam to zveni kot laboratorijski poizkus? Morda, saj je kuhanje prakticiranje kemije v vsakdanjem življenju, vendar je chefu Jelnikarju uspelo kemijo nadgraditi v magijo! Namesto klasičnih špagetov boste v Georgie bistroju okoli vilic navili repo, ki jo bodo dopolnjevali pena Jamar sira, sončnična semena in mešanica petih poprov. Vas mika jelenov hrbet s topinamburjevim pirejem, rdečo peso in dišečimi brinovimi jagodami? Ali pa glazirana goveja lička? Zagotovo boste zadovoljni, saj jemljejo pripravo mesa z enako strastjo, resnostjo in kreativnostjo kot pripravo katerekoli druge jedi.

Nikakršnih dvomov ni, da se uigrana ekipa Georgie bistroja potrudi, da vsak gost užije nepozabne okuse, in tudi na področju pijač so brezkompromisno odlični. Imenitno hrano spremlja širok izbor vrhunskih ekoloških vin, ki so lahko le spremljava ali pa glavna zvezda vašega druženja. Pivoljubci se boste razveselili kraft piva, odžejate pa se lahko tudi z domačimi ledenimi čaji, sirupi in vodo. Ali pa večer v dvoje popestrite s posebnimi kraft cocktajli, ki bodo požgečkali vaše brbončice in spodbudili domišljijo.

Foto: Georgie bistro Najdemo jih v Michelinovem vodniku

Izjemna gurmanska doživetja, ki jih zagotavlja osredotočenost na ponudbo odličnih jedi, pripravljenih iz skrbno izbranih sestavin najboljše kakovosti, bodo zagotovila vaše zadovoljstvo. Kljub temu da stremijo k svobodnemu kulinaričnemu procesu z vplivi iz celega sveta, so uporabljene sestavine lokalne in prihajajo iz poznanih ter zaupanja vrednih virov. Zato se njihova ponudba jedi redno spreminja, saj meni prilagajajo glede na najboljše sestavine, ki so na voljo v dani sezoni.

Predanost, inovativnost, uporaba vrhunskih sestavin in ustvarjanje hedonističnih okusov so jim zagotovila umestitev v Michelinov vodnik.

Foto: Georgie bistro Kam pa danes na kosilo?

Ste že naveličani vsakodnevne ponudbe kosil kadar izbirate kje jesti v središču Ljubljane? Si želite okusiti kaj novega, nenavadnega, izbranega? Potem je Georgie Bistro prava izbira. Bistro je ugnezden v prijeten urbani ambient Čufarjeve ulice, ki povezuje znani Miklošičevo in Kolodvorsko ulico. V elegantni in prijetni notranjosti boste lahko uživali v izbranih okusih, na da bi vas skrbelo če se boste pravočasno vrnili na delovno mesto. Ponudba kosil od ponedeljka do petka med 12-15. uro vas bo brez dvoma prepričala.



Rezervirajte svoj obisk TU.

Čufarjeva ulica 5

1000 Ljubljana

tel.: +386 (0) 40 431 123

mail: info@georgiebistro.si

Naj bo vaše naslednje kosilo, druženje ali zabava popolno doživetje, kot ga znajo pripraviti samo v Georgie bistroju.