Kaj Avstralca pravita o slovenski čokoladi #video

Foto: YouTube

Stephen in Jessica, mlad avstralski par, ki se podpisuje pod popotniški blog Flying the Nest, sta pred kratkim za nekaj dni obiskala Slovenijo. Ogledala sta si slovenski turistični klasiki, Ljubljano in Bled, ob tem pa okušala slovensko ponudbo - predvsem sladko.

Navdušena nad blejsko kremšnito

Na Bledu sta tako poskusila potico in kremno rezino. Na Blejskem otoku sta jedla tamkajšnjo potico oziroma, kot sta ji onadva rekla - potiko. "Okus ima kot sladek kruh," je bila razsodba, ob tem pa sta kavo, ki sta jo spila na Blejskem otoku, razglasila za najboljšo v Evropi.

Še več navdušenja je na Bledu požela kremšnita oziroma kremna rezina. Sicer ni bila tista iz hotela Park, ki velja za izvirno, ampak sta si jo med čakanjem na avtobus privoščila v gostilni Babji zob.

Oba sta bila nad njo povsem navdušena. "To je najboljše, kar sem do zdaj poskusila," je dejala Jessica, Stephen pa je menil, da je bila ta blejska kremna rezina druga najboljša torta, ki jo je jedel v življenju - boljša je bila menda le njuna poročna, korenčkova torta.

Foto: YouTube

V Ljubljani, po njunem mnenju "najbolj podcenjenem mestu v Evropi", sta medtem ubrala drug pristop - v trgovini sta nakupila kup sladkarij, ki so po njunem mnenju slovenske, in jih vse po vrsti poskusila.

Resnici na ljubo je bilo v njunem nakupu in degustaciji bolj malo slovenskih izdelkov (pa ne govorimo o lastništvu podjetij, ki jih izdelujejo). Med osmimi, ki sta jih poskusila, so bile to le Frutabela, čokolada Gorenjka in Cockta.

Slovenska čokolada - kot pica margerita?

Razsodba? Frutabela jima je bila zelo všeč, čeprav je "polna sladkorja". Gorenjkina mlečna čokolada je bila po Jessicinem mnenju zelo slastna, Stephenu pa se je zdelo, da nima veliko okusa. "Je kot pica margerita, nima veliko okusa, a bi je veliko pojedel," je pribil, mi pa upamo, da ta izjava ne bo prišla na radar Italijanov.

Med sladkarijami, ki sta jih nabavila, je bila tudi pijača - Cockta. "Uau, nisem še pil gazirane pijače, ki bi imela takšen okus. Sploh ne vem, kako bi ga opisal," je dejal Stephen, nato pa sta se z Jessico strinjala, da bi še najbližji opis bil "gaziran čaj". Še najbolj deljeno mnenje sta imela o Kraševih karamelah Bronhi, ki so se Stephenu zdele tako grozne, da jih je izpljunil, Jessici pa so bile najljubše med vsemi preizkušenimi izdelki.