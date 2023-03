Jedi z grškim jogurtom, ki vas bodo prijetno presenetile

Foto: Shutterstock

Domači labneh

Labneh je kremast sir, po teksturi podoben mlademu kozjemu siru, ki je odlična osnova za najrazličnejše pomake, namaze ali predjedi. Zelo dobro se ujema z mediteranskimi začimbnicami in praženim sezamom, pa tudi s klasičnimi dodatki, kot so česen, olive, pečene paprike, dimljen losos ...

Sestavine:

500 g grškega jogurta

½ žličke soli

Priprava:

Jogurt dobro zmešajte s soljo in mešanico dajte v čisto krpo. Krpo zvežite, tako da nastane culica, ki jo obesite, da se bo iz jogurta lahko odcejala sirotka. To najlažje storite tako, da čez visoko skledo postavite dolgo kuhalnico, culico pa zavežete na ročaj kuhalnice. Pomembno je, da se culica ne dotika dna posode, saj se bo tja odcejala sirotka. Tako pripravljen jogurt postavimo v hladilnik čez noč, še bolje pa je, če v hladilniku počaka polnih 24 ur. Naslednji dan nas v culici čaka kremast, slasten, mehak sir labneh.

Foto: Shutterstock

Piščančji curry z arašidovim maslom

Aromatičen, kremast, oreškast in pikanten piščančji curry vam bo popestril dan. Če vam pekoč okus ni všeč, lahko uporabite milo curry mešanico ter izpustite čili. Dodatno pa lahko pekoč okus omilite tako, da že postreženi jedi na krožnik dodate žlico grškega jogurta ali pa pokapate z limetinim sokom.

Sestavine:

1 velika čebula

3-centimetrski kos ingverja

1 večji rdeč čili

1 strok česna

kuhano maslo ali olje

piščančja prsa ali stegna brez kosti in kože

4 žlice arašidovega masla

1 žlica curry praška (če uporabite pekoč curry, lahko čili izpustite)

250 ml piščančje jušne osnove

200 g polnomastnega grškega jogurta

šopek peteršilja

Priprava:

Čebulo narežemo na kocke, olupimo ingver in česen, če uporabljamo čili, mu odstranimo semena ter četrtino narežemo na tanke lističe. Ingver, česen, preostali čili ter dve tretjini šopka peteršilja zmeljemo v pasto, po potrebi dodamo nekaj vode, da dobimo primerno gosto mešanico. V veliki posodi raztopimo in segrejemo maslo ali olje ter dodamo čebulo, meso narežemo na večje kose. Ko čebula postekleni, dodamo meso in žlico curry praška ter pečemo, da meso zakrkne. V lonec dodamo pasto in mešamo še kakšne pol minute, da pasta zadiši. Dodamo arašidovo maslo, jušno osnovo in grški jogurt, dobro premešamo in počakamo, da zavre. Nato znižamo temperaturo do rahlega brbotanja in v odprti posodi kuhamo še vsaj 20 minut oz. tako dolgo, da se meso prekuha, omaka pa zgosti. Postrežemo z rižem, po vrhu pa potresemo s preostalim čilijem in peteršiljem.

Foto: Shutterstock

Kokosove palačinke z grškim jogurtom

Sladica, ki združuje kremast grški jogurt, sveže sadje in kokos, v spomin prikliče poletje. Pika na i vsakemu kosilu.

Sestavine:

žlica kokosove vode

2 žlici kokosovega olja (masla)

2 jajci

žlička tekočega medu

½ žličke soli

vrečka vaniljevega sladkorja

2 žlici kokosove moke

60 mililitrov mleka

200 g grškega jogurta

skodelica borovnic, skodelica ribeza

žlica kokosovega olja, da namastite ponev.

Priprava:

V manjši kozici segrejte kokosovo olje oz. maslo ter kokosovo vodo. Ko se to raztopi, kozico odstavite. V skledi stepite jajci in med mešanjem prilijte kokosovo mešanico. Dodajte med, vaniljev sladkor, sol ter premešajte. V jajčno zmes vmešajte kokosovo moko in na koncu dodajte še mleko. Nato na kuhalnik pristavite ponev in jo namastite s kokosovim oljem. Iz dobljene mase specite palačinke. Ko ste porabili vso maso in spekli vse palačinke, jih položite na krožnike in premažite z zvrhano žlico grškega jogurta. Potresite s svežim sadjem in pokrijte z drugo palačinko. Nato to spet premažite z jogurtom, potresite s sadjem in prekrijte s tretjo palačinko. Postopek še enkrat ponovite in postrezite!