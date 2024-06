Išče se slovenski okus. Ste ga kje videli?

Na policah slovenskih trgovin postopa 101 mešanica začimb. Logično. V domači kuhinji so začimbne mešanice odlične, saj nam pomagajo poustvariti edinstvene okuse svetovnih jedi. V raznoliki ponudbi tako najdemo mehiške, provansalske, italijanske, azijske in druge mešanice … Skratka, ni da ni! Toda med to bogato ponudbo zeva velika praznina. Nedavno so odkrili, da je na policah pogrešana tista mešanica začimb, ki bi nam morala biti najbližje.