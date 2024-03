Hren: ga ribate sami ali ga kupujete v kozarčkih?

Med bližajočimi se velikonočnimi prazniki na obloženi mizi seveda ne sme manjkati hren. Tisti, ki ga naribamo tik pred pojedino, je nedvomno najokusnejši, a si utrujene roke in objokane oči pogosto prihranimo z nakupom že naribanega hrena oziroma vnaprej pripravljenih hrenovih omak.

Na trgovskih policah lahko poleg ribanega hrena in korenine hrena zasledimo različne hrenove omake, kot so hrenova omaka z jabolki, hren s smetano, delikatesni hren in zelenjavna hrenova omaka na osnovi majoneze. Pri Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) so te dni preverili, kaj vsebujejo že pripravljene hrenove omake, ki so na voljo pri slovenskih trgovcih, in objavili smernice, ki jih velja vzeti v obzir ob nakupu.

Energijska vrednost hrenovih omak je zelo različna in povezana predvsem z dodanimi sestavinami, to je s količino olja oziroma smetane. Najmanjšo energijsko vrednost med že pripravljenimi omakami ima hren z jabolki. Foto: Shutterstock

Izbira hrena ali hrenove omake, ki vsebuje manj maščob in ima posledično manjšo energijsko vrednost, je dobra izbira, če želimo poskrbeti za uravnoteženo prehrano med prazniki.

Hren ima majhno energijsko vrednost (137,6 kJ oziroma 32,8 kcal na 100 g) in je vir vitamina C.

Za najbolj pristen okus hrena in vnos zdravju pomembnih hranil je najboljša izbira riban hren.

Za ohranitev ostrine in kakovosti je treba zmleti ali naribani hren zaužiti takoj oziroma ohladiti, na ta način zmanjšamo izgubo hlapnih spojin.

Zmleti hren na zraku sčasoma izgubi ostrino in zaradi prisotnosti kisika postane temen. Proces lahko upočasnimo z dodatkom maščobe, na primer olja ali smetane.

Cene hrenovih omak se gibljejo od 0,60 do 0,77 evra za 100 gramov izdelka. Za riban hren v kozarčku boste odšteli okrog dva evra na 100 gramov, za korenino pa okoli 60 centov na 100 gramov.

