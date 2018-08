Gostišče Neptun: piranska tradicija, skrita v stranski ulici

A bodimo natančni, Neptun se nikoli v svoji zgodovini ni povsem ujel v mrežo kalamari/pomfrit ponudbe, ki jo pripravljajo v portoroški Oljki, piranskih Pavletih in še kje.

Gostišče Neptun

Župančičeva ulica 7, 6330 Piran

Telefon: 05 673 41 11

Pri Neptunu najdete širši spekter, kot rečeno, predvsem morske hrane. Druge niti ne gre naročati, čeprav imajo goveji karpačo, kraški pršut (ne istrskega), govejo, pavese ali paradižnikovo juho, nekaj špagetov z mesnimi oblivi in veliko serijo biftekov in zrezkov (jasno, tudi dunajskega).

Za začetek, za okus, prinesejo ribjo pašteto s peteršiljem, ki se je verjetno družila tudi z majonezo. V pomoč je mehak, dobro znani beli primorski kruh, ki potem spremlja vse jedi do konca, podobno kot retro dekoracija s peteršiljem.

Vinska karta, na kateri so združeni zamejci in Primorci (nekaj je tudi štajerskega vina), od manj do bolj naravne kapljice, izpostavlja Damjana Podvršiča iz Brd, ki ga, kot pravijo v Neptunu, ne gre zamenjevati za veliko bolj znanega Damijana Podveršiča z italijanske strani. Kozarec ali dva njegovega belega smo spili in ugibali, ali je kosilo že primerno za odpiranje konkretnejših buteljk.

Kakšen je koktajl iz škampov? Ni slab, pravzaprav bogato opremljen z morskim življem, še bolj so se potrudili pri mečarici, ki jo dimljeno narežejo na tanke rezine. Morda bi v Piranu, kjer je le streljaj do najboljših oljčnih pridelovalcev, lahko izbrali kakšno oljčno olje s podpisom, ki bi popestrilo hladne začetne jedi. Je pa res, da so po drugi strani h kruhu pristavili maslo.

Škampova juha pri Neptunu ni tako gosta kot drugod po obali. A nič hudega. Namesto tega ribjo juho skuhajo z rižem in skoraj malce pretiravajo s količino morskih prebivalcev. Ena njihovih paradnih jedi so medtem testenine z morskimi sadeži, kamor štejejo sipe, lignje, hobotnico, škampe in kozice - podobno kot druge je tudi v tem primeru porcija res obilna.

In če lahko pohvalimo tako okus kot pogled na testeninski krožnik, nam v nadaljevanju ni bilo jasno, zakaj velike jadranske lignje samo cvrejo, male, mednarodne pa pripravijo na žaru. Poskusili smo ocvrte, ki jih prinesejo na rižu, in spet lahko govorimo o veliki porciji. Manjša, a veliko okusnejša jed so bili škampovi ražnjiči oziroma, če hočete, nabodalo.

Pri sladicah so pri Neptunu pregovorno manj učinkoviti kot v drugih delih ponudbe. Palačinke, čokoladni mus in panakota, ki jo lahko polijejo z omako gozdnih sadežev ali s čokolado. Odločili smo se za zadnjo možnost. Nič posebnega. Za štiri jedi imejte v Neptunu v žepu kakšnih 35 evrov.

Povzetek

Ribja restavracija v tradicionalnem slovenskem obmorskem slogu, ki ob zrezkih, kalamarih, cvrtju in kraškem pršutu kuha in peče najboljše ribe, rake, školjke, bogate testenine in rižote. V tem pogledu je vsekakor nad množičnimi obrati na Obali.

Vinska ponudba je zanimiva, morda celo zanimivejša od hrane, temelji na primorskih vinih: Lisjak, briška klet, Saksida, Ronk, Movia, Renčel, Mavrič, Reya ... Od zamejcev sta na karti La Castellada in Radikon, iz Štajerske P&F, Gaube in Čurin Praprotnik, iz Istre samo dve kleti, Pucerjeva in koprska. Imajo pa nekaj šampanjcev, italijanska peneča se vina in penine.

Ocena

Rubrika Ocenili smo ni plačana. Izbor restavracij je prepuščen uredništvu in ocenjevalcu Mihi Firstu, ki restavracije obiskuje nenapovedano.