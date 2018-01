Gostinec iz Laškega zaprl ob nedeljah in navdušil splet

Marko Pavčnik iz gostilne Pavus

Gostinec Marko Pavčnik, prvi mož priljubljene štajerske gostilne Pavus na gradu Tabor v Laškem , se je odločil z letom 2018 spremeniti delovni čas in lokal ob nedeljah zapreti. Razlog? Otroci zaposlenih v omenjeni gostilni so zaradi službenih obveznosti svojih staršev vse nedelje sami doma. Pavčnik je svojo odločitev argumentiral na Facebooku, odziv na zapis pa je bil izjemno pozitiven.

Marko Pavčnik se je odločil, da bo zaradi zaščite družinskega življenja zaposlenih v njegovi gostilni, lokal ob nedeljah po novem zaprt. Foto: Mediaspeed Pavčnikova objava, ki je v kontekstu razprave o (delnem) zaprtju trgovin ob nedeljah in zvišanju urne postavke delavcem, ki bodo delali ob nedeljah, še bolj aktualna, je v treh dneh zbrala več kot 3.500 všečkov in več kot 500 delitev.

"Ali je vredno oz. ali je potrebno?"

Med drugim je zapisal, da se zaveda, da je veliko poklicev, v katerih delavci delajo ob koncu tedna in med prazniki, vendar so le gostinci tisti, ki delajo prav vsak konec tedna.

"Nedeljo za nedeljo delamo, in ko sem ugotovil, da nihče od mojih zaposlenih ni bil prost nobeno nedeljo oziroma celo noben vikend že osem mesecev, sem se zamislil, ali je vredno in predvsem - ali je potrebno," piše Pavčnik.

Zapisal je, da v njegovi gostilni dela majhna ekipa, v kateri imajo vsi otroke, ki pa zaradi nedeljskega dela svojih staršev vse konce tedna preživljajo brez njih. "Res je, da smo prosti ob ponedeljkih in torkih in da se tudi takrat odpočiješ, nisi pa družaben," ugotavlja Pavčnik. "Vsi okoli tebe imajo namreč obveznosti, zato še sam kaj postoriš, otroci pa obveznosti končajo v poznih popoldanskih urah. To ni prost dan, to je delovni dan s skupno večerjo."

Zakaj je prosta nedelja toliko vredna?

Gostinec iz Laškega ugotavlja, da so nedelje vseeno drugačne. Zakaj? "Ker je nedelja cela. Vsi so doma, družina in prijatelji, vsi so sproščeni. Pikniki, družinska kosila, rojstni dnevi, izleti ... Zato zapiramo nedelje in odpiramo torke. Zato, da bomo tudi preostale dni lahko delali z večjim veseljem, tudi ob sobotah."

Zaveda se, kot je zapisal, da je prosta nedelja v gostinstvu čisti luksuz, a ekipo, ki jo opisuje kot vrhunsko, bi rad obdržal, zato se je odločil za korenito, v gostinstvu nevsakdanjo potezo. "Rad bi, da so pri nas srečni in zadovoljni. Ob ritmu, ki smo ga imeli, je to težko. Enostavno zaslužijo si!"

Foto: Vid Ponikvar

Tudi Hiša Franko se izogiba izgorelosti s spremenjenim urnikom

Za spremembo delovnega časa se je že pred časom odločila tudi Ana Roš, vrhunska kuharica iz kobariške Hiše Franko, kjer lokal v času kosila ostaja zaprt.

"Že lani smo se odločili, da za kosila ne bomo odpirali, ker nočemo, da nam osebje pregori. Smo pa za dve uri podaljšali večerno strežbo, začnemo že ob 17. uri in tako lahko sprejmemo več gostov, obenem pa osebju ni treba delati ves dan," je v intervjuju za Siol.net pojasnila Roševa.