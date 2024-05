Konec tedna v Celje, kjer se bodo predstavili znani slovenski kulinarični mojstri

Sodelujoče restavracije

Ta dan si bodo v Celju vsekakor zapomnili, saj bo v enem dnevu na enem mestu na kupu ogromno znanih slovenskih kuharskih mojstrov.

To bo dogodek, na katerem boste vsekakor uživali ter se družili ob okusni hrani in pijači. Imeli boste priložnost, da poskusite, kaj so za vas pripravile restavracije, kot so JB, Pavus, Galerija okusov, TaBar, Hiša Linhart, Gostilna Repovž, Grič, Gostilna Francl in druge.

Brez dobrega vina ob okusni hrani, ne gre

Poskrbljeno bo tudi za vse ljubitelje vin, ki bodo lahko k hrani kombinirali najrazličnejša vina vseh vinorodnih dežel. Svoje brbončice boste lahko razvajali s ponudniki, kot so Simčič, Kozinc, Herga, Fedora in še mnogo drugih.

Nekateri imajo raje koktajle

Tudi navdušenci nad koktajli ne bodo razočarani, saj jih bo razvajal Anže Šmid, ki velja za enega izmed najboljših 15 barmanov na svetu. Z avtorskimi kreacijami vas bo vsekakor navdušil.

Tudi glasbe in zabave ne bo manjkalo

Moderator dogodka bo Klemen Kopina, ki bo poskrbel za obilo zabave. Ob tem pa vas bodo spremljale številne glasbene točke, nagradne igre in predvsem dobra družba.

Preberite še: