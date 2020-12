Gostilne so zaprte, toda slovenski kuharski mojstri delajo naprej

Gostinstvo je nedvomno med dejavnostmi, ki jih je epidemija koronavirusa v Sloveniji najbolj prizadela. Hud udarec je bilo že zaprtje med prvim valom, poletje je obetalo nekaj optimizma, a je drugi val okužb udaril še huje.

Gostinski lokali so zdaj (znova) zaprti že dva meseca, nekateri med njimi za vedno. Preostali gostinci poskušajo preživeti na različne načine: v mestih predvsem z dostavo hrane na dom, medtem ko so se morali tisti, ki imajo svoje gostilne na "samotnejših" območjih, znajti drugače.

Panettone z dvorca Zemono

Med njimi je tudi vrsta najboljših slovenskih kuharskih mojstrov. Konec preteklega tedna je denimo Tomaž Kavčič iz Gostilne pri Lojzetu v Vipavski dolini, ki ima Michelinovo zvezdico, predstavil Zemono +, novo blagovno znamko izdelkov, ki nosijo njegov podpis.

"Izdelke navdihujejo zlasti severnoitalijanska kuhinja, območje nekdanje Jugoslavije in seveda Slovenija," je povedal Kavčič, prva izdelka, ki ju je predstavil, pa sta tradicionalni panettone s kandiranimi olivami in brinjem ter popečeni hrustljavi panettone.

Glede na sezono bo nabor izdelkov razširjen z velikonočno pinco, keksi, krekerji, siri, namazi in paštetami, marmeladami, pršuti, v ponudbi bo tudi olje iz oljčnika, ki ga ima Kavčič skupaj s pevcem Petrom Grašem, pa Kavčičev zdaj že znani džin, v sezoni tudi goriški radič ter tartufi. "Želim si, da bi sleherni kupec zaznal in vedel, da se je za vsak izdelek trudilo veliko rok, od kmetov do vseh drugih, ki so vključeni v proces priprave izdelkov," je ob predstavitvi svoje nove blagovne znamke povedal Kavčič.

Izdelki najslavnejše slovenske kuharske mojstrice

Izdelke s svojim podpisom je že pred časom na trg poslala tudi najbolj znana slovenska kuharska mojstrica Ana Roš iz Hiše Franko v Kobaridu, ki ima dve Michelinovi zvezdici. Že oktobra je naznanila sodelovanje s trgovsko verigo Tuš, kjer je mogoče kupiti vrsto njenih izdelkov: njoke, kruh, sladoled …

Kot je povedala, želi s tem podpreti lokalne posoške pridelovalce sestavin, ki jih uporablja, saj je epidemija močno prizadela tudi njih. Te poskuša podpirati tudi z izdelki "iz špajze Hiše Franko", ki jih ponuja v lastni spletni trgovini in ki so nastali v kuhinji Hiše Franko: fermentirano in vloženo zelenjavo, sire, mesnine, namaze, pomake in prigrizke.

"V dobrih 15 letih smo okoli sebe zbrali več kot sto različnih obrazov: manjših in večjih kmetov, pridelovalcev, živinorejcev, pastirjev, ribičev in nabiralcev, s katerimi skupaj ustvarjamo zgodbo Hiše Franko," je na spletni strani restavracije zapisala Ana Roš in opozorila, da se je z epidemijo prehranska veriga sesula: "Posočje nima tržnic, kjer bi ljudje svoje sadove lahko prodajali, in nima dovolj ljudi, ki bi lahko kupovali. Ker se počutim odgovorno, sem se odločila za akcijo, ki bo omogočila, da lahko kmetje požanjejo, kar so zasejali."

Najboljša dolenjsko-posavska gostilna na vsak dom

Na drugem koncu Slovenije, v hribovitih krajih, kjer se srečata Dolenjska in Posavje, pa se na svoj značilno energičen in inovativen način bori družinska gostilna Repovž, še ena od najboljših kulinaričnih postojank v Sloveniji.

Družina, ki ima ob gostilni tudi kmetijo, svoje pridelke in izdelke prodaja že dolgo: od pire do jabolk in krompirja, od sokov do piškotov in marmelad. Z zaprtjem zaradi epidemije pa so se znašli pred dilemo, kako do ljudi pripeljati svojo kuhinjo in s tem podpreti tudi lokalne dobavitelje.

Njihov odgovor: predpripravljeni paketi za jedi, kot so jagenjčkove zarebrnice, poširana postrv in pirina rižota, ki jih dokončate v domači kuhinji. Potrebujete le posodo in nekaj kuhinjskih pripomočkov, sestavine v paketih so natančno odmerjene in priložijo jim natančna navodila, s katerimi tudi manj izkušeni kuharji dosežejo vrhunske rezultate.

Kuhanje sobotnega kosila z Urošem Štefelinom

Za tiste, ki želite jed pripraviti od začetnega sekljanja do končnega serviranja, pa medtem edini gorenjski kuhar z Michelinovo zvezdico, Uroš Štefelin iz Vile Podvin pri Radovljici, prireja kuhanje sobotnega kosila v živo prek spletne platforme Zoom.

Udeležencem "zoom kuhanja" sredi tedna pošlje seznam sestavin, ki jih je treba do sobote nabaviti in pripraviti po njegovih navodilih, v soboto ob 10. uri pa se začne kuharija v živo, ki traja okoli tri ure. "Skupaj skuhamo sezonsko kosilo s tremi hodi, se naučimo sodobnih kuharskih tehnik, spoznamo zanimive sestavine in predlagamo vina zraven jedi," obljublja Štefelin.

Preberite še: