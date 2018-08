Gostilna Resje: poskus moderne kuhinje po bohinjsko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Foto: Miha First

Foto: Miha First

Le redke so gostilne v Bohinju in okolici, ki se lahko pohvalijo s tako zanimivo kulinarično ponudbo kot gostilna na Nemškem Rovtu.

Če bi bilo verjeti nekaterim zapisom v našem časopisju, si lahko na Nemškem Rovtu nad Bohinjsko Bistrico naročite degustacijski meni, štiri jedi in pozdravček za 35 evrov. Pa ne drži povsem. V gostilni Resje, kjer je mogoče tudi prenočiti, se je treba za takšno degustacijo naročiti, pa še to samo zvečer.

Gostilna in penzion Resje

Nemški Rovt 21a, 4264 Bohinjska Bistrica

Telefon: 04 5721 079

Dobro, smo si rekli, ker je bilo še popoldne, in si nato scenosled sestavili sami. Jedilni list je zanimiv, v kuhinji očitno želijo ponujati lokalne sestavine v modernejših receptih. In res – jedi imajo korenine v teh hribih, a so prirejene modernemu gostu.

Čatež iz bohinjske mikropivovarne Lintvern. Foto: Miha First

Vinska karta je v primerjavi z gorenjskim povprečjem prijetno pestra, večina vin je na voljo tudi na kozarec, ljubitelji hmelja pa si lahko privoščijo repertoar bližnje male pivovarne Lintvern. Naša žrtev je bil sladek stout z imenom Bohinjski Čatež, pol litra bogate pijače za 3,8 evra, vinu zvestejši del omizja se je raje osvežil z belim pinotom Valterja Sirka.

Liptaver z opečenim briošem. Foto: Miha First

Sirk in Čatež sta se najprej srečala s pozdravom v podobi nepretresljivega liptaverja in opečenega brioša. Brioše imajo v kuhinji očitno radi, ponujajo jih tudi h govejemu karpaču, naše omizje pa se je ogrelo za desko s sušeno bohinjsko šunko, dvema kozjima siroma, vloženimi jurčki in domačim maslom.

Bohinjska deska s šunko, sirom, maslom in jurčki. Foto: Miha First

Narezek cenijo na deset evrov, toliko kot tudi marinirano postrv s čebulo, ajdovim blinom, kislo smetano z zelišči in, kot pravijo, s postrvjim kaviarjem. Omeniti velja, da sta bili obe hladni predjedi resnično obilni, kar je veljalo tudi za vse preostale krožnike, ki so prispeli na mizo.

Marinirana postrv na ajdovem blinu. Foto: Miha First

Goveja juha pri Resju je bogata, rezanci so rezani na roko, veliko je bilo korenja, nekaj koščkov je tudi mesa, le soli je bilo preveč. Na drugi strani smo poskusili še izvrsten ješprenj s prekajeno postrvjo, pehtranom in hrenom. Kot omenjeno, se tudi pri toplih predjedeh ne držijo nazaj, porcije so ogromne, cene pa (ješprenj deset, juha tri evre) obvladljive.

Ješprenj z dimljeno postrvjo, pehtranom in hrenom. Foto: Miha First

Nekaj več, med 15 in 20 evri, je seveda treba plačati za glavne jedi. Mi smo se ob kozarcu Koglove rdeče zvrsti Magna Domenica Ruber lotili velikega sulca, ki mu na Nemškem Rovtu pristavijo špinačo, z žafranom obarvan kuhan krompir in že omenjene ikre postrvi.

Sulec na žafranovem krompirju. Foto: Miha First

Mesojedi članici ekipe so medtem svetovali divjega prašička z malinami, sirovim štrukljem, njoki in mešanico popečenega pora ter korenja, verjetno najboljšo jed popoldneva, ki se je prevešal v večer.

Divji prašič z njoki, sirovim štrukljem in praženo zelenjavo. Foto: Miha First

Natakar, ki pozna velikost porcij, je že ob našem naročanju podvomil, ali bomo lahko pojedli po tri jedi vsak, mi pa smo bili kot vedno zaletavi. Ob odločanju o sladici je bila zato že velika enigma, kaj bi, če sploh. Sladek ješprenj, čokoladna pena, polentina tortica ... Vse se je slišalo pretežko, še najlažja naj bi bila karamelna zmrzlina s karameliziranimi hruškami. Bila je dobra, vsekakor pa ne lahka in v središče države smo se vračali z odpetimi pasovi.

Karamelna zmrzlina s karameliziranimi hruškami. Foto: Miha First

Povzetek

Gostilna nad Bohinjsko Bistrico, ki poskuša na različne načine ubežati tradicionalni gorenjski kuhinji. Natančneje rečeno: recepti iz teh krajev so modernizirani, zanimivi in okusni, a razmeroma težki.

Vinska karta ni preširoka, je pa večina vin v ponudbi na kozarec. Kabaj, Jakončič, Erzetič, Ščurek, Tilia, Korenika&Moškon, Valter Sirk, Štokelj, Cigoj, Šturm, Verus, Gönc, Dveri Pax in Kogl, iz tujine pa zgolj kakšen prosecco.

Ocena

