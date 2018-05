Gostilna Mrak: najboljši raženj na Dolenjskem

Med Otočcem in Novim mestom najdete vasico Ratež, kjer domujejo tri izvrstne gostilne. Med njimi je Gostilna Mrak.

Gostilna Mrak

Sela pri Ratežu 18, 8321 Brusnice

Telefon: 07 33 46 430

Razmeroma velika kmečka družinska gostilna ponuja bolj ali manj običajne jedi iz arzenala slovenske kuhinje, tiste, ki jih naše ljudstvo najraje pokuša ob nedeljah in praznikih. Nič posebnega, bi lahko ugotovili, pa to seveda ne bi povsem držalo. Že zaradi znane ugotovitve, da so se gostilne na Dolenjskem v zadnje času zelo popravile, po drugi strani pa imajo pri Mraku jedi z ražnja, ki so po mnenju naših občasnih svetovalcev biser tovrstne prehrane pri nas.

A pojdimo po vrsti in ugotovimo, da ima stoinvečletna gostilna na svojem repertoarju praktično vse jedi, ki si jih lahko zamislite, in to ni nikoli preveč dobro znamenje, podobno kot zmoti velik televizor, ki med hranjenjem prenaša nogometne tekme. Po drugi strani pa je pri Mrakovih čisto, natančno urejeno in prenovljeno.

Foto: Miha First

Izkazalo se je, da so celo ob neobičajnih urah konkretno napolnjeni s publiko, ki malica bolj ocvrte kalamare in pomfrit kot lokalne dobrote. Kot rečeno, pri Mraku na Ratežu imajo vse, tudi čevapčiče, pleskavice in celo jetra z žara in palačinke vseh vrst, sadno bombo in še sladoled, enajst vrst solat ter še solatni bar, na desetine prilog in celo mlince, postrvi in štiri vrste lignjev. Imajo vse vrste zrezkov, najcenejše že za 6 evrov, pozimi koline z matevžem pa tudi omlete, njoke, rižote in celo ocvrt sir, narezke ter za te kraje netipičen kraški pršut.

A za gostilno, ki ima v svojem neformalnem grbu pujsa v ognjenih plamenih, seveda ni dvoma. Ob našem obisku so ob ražnju poudarili jedi iz čemaža in šparglje, na kozarec pa so točili Frančičev cviček in modro frankinjo, Prusovega repičana ter refošk koprske kleti. Frančič je s svojo kiselkasto frankinjo podprl mesne jedi, pred tem pa smo pili zvrst šestih belih sort iz buteljke enega novih dolenjskih nadarjenih vinarjev - Colnarja.

Foto: Miha First

Izvrstno vino in potem narezek, pravzaprav dve natančno pripravljeni hladni plošči. Na prvi so bile paštete oziroma namazi, če hočete: divjačinska in jetrna pašteta ter dimljena postrv, za osvežitev pa še hrenov namaz.

Izbor paštet in namazov ... Foto: Miha First

... ter hišni narezek Foto: Miha First

Zraven gre pravi domači kruh, ki se, jasno, ujema tudi s salamo, pršutom, domačo klobaso in špehovko. Lahko bi dodali še kakšen lokalni sir in opustili olive, ki za okolje Selo-Brusnice-Ratež niso ravno značilne, pa bi bil začetek popoln. Tako popoln, kot je bila prežganka z jajcem, ki je vedno v ponudbi. Nič slabša ni bila čemaževa juha, ki jo popestrijo s kruhovimi kockami.

Prežganka - klasika, ki jo je mogoče jesti le v redkih gostilnah Foto: Miha First

Preden se jedec loti dobrot z ražnja, mora seveda pojesti še nekaj toplega za uvod. V našem primeru so bili to šparglji, ki jih spomladi pri Mraku postrežejo s slanino in krompirjem, kar seveda pomeni razmeroma močno jedačo.

Šparglji v slanini in pečen krompir Foto: Miha First

Pravzaprav je lažji že večkrat omenjeni jagenjček z ražnja (četrt kilograma za 8 evrov), ki mu dodajo nekaj paradižnika in čebule, oboje narežejo konkretno, na debelo, za tiste, ki jim to ni dovolj, pa je na mizi bogat hišni kruh. Še najbolj nerodna reč pri glavni jedi je bila modra frankinja.

Jagenjček s slavnega Mrakovega ražnja Foto: Miha First

Palačinke. Pri Mraku so obilne, mehke in bogato obložene, pa naj gre za orehove ali borovničeve. Človek se ne spomni, kdaj je v Sloveniji jedel boljše. Pravzaprav bi tiste, ki na raznih novoletnih sejmih in festivalih pečejo svoje približke, lahko poslali na Ratež, da se naučijo priprave palačink, ki mimogrede (dve v porciji) stanejo 4 evre.

Palačinke z borovnicami Foto: Miha First

Povzetek

Stara gostilna na poti iz Novega mesta na Otočec ali obratno ponuja res tipično slovensko praznično kuhinjo, obogateno z (ne)potrebno balkansko-sredozemsko jedačo. Imajo pa pomemben raženj z odojkom ali jagenjčkom, izjemna je prežganka, sijajne so palačinke. Cene so ugodne, za 15 evrov bi se morali dobro najesti.

Vinska ponudba ne dosega raznovrstnosti jedilnega lista, v ponudbi sta zlata in srebrna penina, nekaj lokalnih in vin, koprska zadruga in presenetljivo piten Colnar.

Ocena

Rubrika Ocenili smo ni plačana. Izbor restavracij je prepuščen uredništvu in ocenjevalcu Mihi Firstu, ki restavracije obiskuje nenapovedano.