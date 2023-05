Glovo razkriva: lani v Sloveniji kar 163 odstotkov več naročil burgerjev, to je največja rast v JV Evropi

Oglasno sporočilo

Slovenci obožujejo burgerje zaradi njihovega neverjetnega prepleta okusov, ki jih uvršča med nepozabne kulinarične užitke. Ljubezen do burgerjev je v letu 2022 strmo rasla. Med ljubitelji hitre prehrane so postali ena izmed najbolj priljubljenih izbir.

Eksplozija naročil burgerjev

Leto 2022 je prineslo neverjetno rast naročil burgerjev v Sloveniji, saj je Glovo zaznal izjemen porast za kar 163 odstotkov. S tem je Slovenija med državami JV Evrope zasedla vodilno mesto in se uvrstila na peto mesto med vsemi državami, kjer Glovo posluje. Uvrstili smo se na 13. mesto med vsemi 25 državami glede naročil burgerjev, kar jasno kaže, da so osvojili naša srca (in želodce). V letu 2022 so v Glovu beležili več dni, ko so prejeli močno povečano število naročil, kar je bila največkrat posledica pomembnih dogodkov, kot so športni dogodki, tekme, koncerti in ne nazadnje ljubljanski maraton, ki vsako leto ohromi promet v prestolnici. Še posebej ob teh priložnostih je bila dostava Glovo ena izmed najboljših izbir za vse, ki so hrepeneli po burgerjih, saj je Glovo ponudil preprosto in dostopno možnost naročila obrokov. Dostava je postala še bolj privlačna za vse, ki so želeli uživati v okusnem obroku in obenem občutiti vzdušje praznovanj.

V Sloveniji ljubitelji burgerjev najpogosteje začutimo lakoto med 17. in 20. uro, ko oddamo približno 38 odstotkov dnevnih naročil. Ob koncih tedna se Slovenci radi malce razvajamo in privoščimo počitek tudi svojim kuhinjam, saj prav med koncem tedna naročimo več kot 45 odstotkov vseh burgerjev.

Ljubljana z 51-odstotnim deležem naročil v samem vrhu

Slasten raznolik svet hrane, ki je zaživel v Ljubljani, ji je zagotovil mesto nesporne burger destinacije, saj se ponaša z več kot polovico (51 odstotkov) vseh naročil burgerjev. V Mariboru so poskrbeli za skoraj četrtino (23 odstotkov) naročil in se s tem pridružili noriji za burgerji. Domžale so dosegale neverjetno prodajo: število naročil je poskočilo za skoraj šestkrat, kar je stopnjo rasti v letu izstrelilo za približno 554 odstotkov. Novo mesto in Kranj sta zabeležila zavidljivo povečanje prodanih burgerjev, saj so jih tam prek Glova naročili trikrat več kot v letu 2021.

Približno 33 odstotkov vseh ponudnikov, ki jih najdemo v aplikaciji Glovo, na svojih menijih ponuja tudi burgerje. Kar 47-odstotni porast ponudnikov burgerjev v preteklem letu pa kaže na razcvet prodaje te jedi. Zanimivo je, da je več kot polovica teh partnerjev majhnih lokalnih podjetij.

Slovenci obožujemo klasične različice, a jim dodamo svoj pečat

Slovenci klasičnim vrstam burgerjev radi dodamo svoj pečat. Če ste torej lačni, prepustite svoje brbončice enemu od teh treh neverjetnih burgerjev: brezčasni cheeseburger, neustavljivi burger s slanino ali piščančji burger. Širok nabor okusnih različic burgerjev zadovoljuje različne želje prav vsakega burgerljubca.

Naročnik iz Slovenije z občudovanja vredno ljubeznijo do burgerjev je med letom 2022 večkrat naročil in užival v skupno 266 okusnih pleskavicah, kar kaže na popolno predanost burgerski izkušnji. Če malo poenostavimo, je to enako, kot če bi vsak konec tedna preteklega leta pojedel več kot pet burgerjev.

Potopite se v slovensko ljubezensko romanco z burgerji – pomislite, kdaj in katerega ste si nazadnje privoščili – ter se tako pridružite strastnim ljubiteljem burgerjev. Tudi letos 28. maja praznujemo mednarodni dan burgerjev kot svetovni poklon tej priljubljeni jedi. Na ta dan ljubitelji burgerjev po vsem svetu z velikim spoštovanjem in hvaležnostjo počastijo slastno kulinarično senzacijo, ki je osvojila srca vseh. Če najraje zagrizete v sočen goveji burger, obložen z lepljivim sirom, ali uživate v bogati in pikantni eksploziji okusov prekajene slanine, mednarodnega dneva burgerjev ne smete izpustiti.

Burgerska mrzlica v Sloveniji vztraja z naraščajočim povpraševanjem in vedno večjo ponudbo. Zato prebrskajte mamljivo ponudbo klasičnih cheesburgerjev, slastnih piščančjih burgerjev in burgerjev s slanino, ki bodo zagotovo zadostili vašim željam. Ta kultna kulinarična mojstrovina je za Slovence postala priljubljena popestritev druženja, zato ne preseneča, da obsedenost z burgerji ne kaže znakov upadanja. Sprejmite jo in uživajte v slastnih okusih, ki so zasvojili vso državo. Slovenska burgerska mrzlica vabi, da se prepustite zapeljivi privlačnosti teh cenjenih dobrot, zato se pripravite na burgersko potovanje, kakršnega še ni bilo.

