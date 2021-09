ENOSTAVNO.JE pripraviti popolno kosilo med tednom

Oglasno sporočilo

Rižota s tartufi in slanino

Rižota s tartufi

Sestavine:

Priprava:

Čebulo očistimo in nasekljamo. V posodi zagrejemo olivno olje in čebulo na hitro prepražimo. V drugi posodi zavremo jušno osnovo. K čebuli dodamo na kocke narezano slanino in riž. Ko je riž na dotik že dosegel 40 stopinj in je prepražen, dodamo 1 dl vina. Ob zreduciranju vina začnemo vsebino posode zalivati z vročo jušno osnovo. Med počasnim kuhanjem nenehno mešamo približno 20 minut. Ko se riž skuha do želene stopnje, dodamo tartufato in maslo. Takoj ko rižota postane kremasta, vanjo naribamo še polovico sira grana padano.

Tik pred serviranjem dodamo še nekaj kapljic aromatiziranega olivnega olja s tartufi. Serviramo v krožnik za testenine in na jed naribamo še parmezan. Pomembno je, da je struktura rižote tekoča kot "lava". Na koncu na rižoto naribamo še črni tartuf.

Še nekaj trikov za pripravo najbolj slastne rižote: Najboljša izbira za rižoto je okroglozrnati riž, saj vsebuje precej škroba, ki se sprošča med kuhanjem in poskrbi za kremasto teksturo jedi.

Riž med kuhanjem naraste trikratno. Zato računajmo, da iz zajemalke riža dobimo tri zajemalke rižote.

Rižote ne solite na koncu, ampak vedno na začetku kuhanja, ker se sol sicer ne bo vpila v riž in okus rižote ne bo pravi.

Riž ne vsebuje glutena in je bogat z neprecenljivimi vitamini ter minerali, kot so železo, kalcij in vitamini B1, B2, B6 in E.

Namig: Preden jed postrežete, jo pustite pokrito še pet minut. V tem času zrna riža dokončno nabreknejo in se navzamejo harmonije vseh okusov.

Zraven postrežemo kozarec vina Sauvignon iz Vinske kleti Metlika.

