Enostavna čokoladna torta, ki je navdušila tudi manekenko Tjašo Kokalj Jerala

Oglasno sporočilo

Na prvi praznični dan decembra smo se ponovno znašli v Iskreni kuhinji s Kenwoodom in našo ambasadorko Urško Fartelj (220 stopinj poševno). Tokrat je h kulinaričnem ustvarjanju povabila manekenko, vplivnico, mamo in žensko, ki res nosi nešteto klobukov, Tjašo Kokalj Jerala. Tjaša se je želela naučiti pripraviti torto, ki poboža našo dušo in se poigra z brbončicami.