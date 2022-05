Doživite okuse Maribora med vinogradi

Na edinstveno prizorišče v Maribor junija premierno prihaja vrhunska gastronomska prireditev "long table" oz. dolga miza. Na kulinaričnem vrhuncu bodo najbolj prepoznavni lokalni chefi, nagrajeni z Michelinovimi zvezdicami, Gregor Vračko, David Vračko in Sebastijan Plevčak, ustvarjali jedi za 150 gostov, ki se bodo lahko prepustili doživetju okusov.

Kreativni pethodni meni bodo priznani chefi kuhali v spremstvu študentov Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor ter Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor. Na dogodku bodo predstavili tudi novo penino z vinom Guinnessove rekorderke.

Foto: Shutterstock

Žametna večerja bo 9. junija ob 18. uri Datum in ura: 9. 6. 2022 ob 18.00 Lokacija: središče Maribora, ob vinogradu pod Kalvarijo Partnerji: Zavod za turizem Maribor, podjetje za organizacijo dogodkov Factumevent, Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor, Srednja šola za gostinstvo in turizem ter Biotehniška šola Maribor Informacije: +386 2 234 66 11, tic@maribor.si Vstopnice so že naprodaj. Kupite jih lahko tukaj. • v predprodaji do 29. 5. 2022: 80 evrov na osebo • redna cena: 95 evrov na osebo

Lokalna hrana omogoča okusnejše obroke

Posebnost dogodka Žametna večerja bo tudi izvor sestavin, ki jih bodo chefi ob pomoči študentov uporabljali za pripravo gurmanskih specialitet. Te bodo lokalnega izvora. Razlogov za to je kar nekaj.

Uporaba lokalnih sestavin je v prvi vrsti bolj trajnostno naravnana, saj ne predvideva daljšega transporta med lokacijo izvora hrane in našo mizo. Ker ponavadi izvira iz manjših pridelovalnih obratov, je taka hrana tudi veliko bolj zaščitena pred morebitnimi okužbami. Poleg tega je bolj hranljiva, saj vsebuje več vitaminov.

Foto: Getty Images

Zaradi svežine je hrana lokalnega izvora tudi bolj kakovostna in okusnejša. Tako vrhunski chefi kot tudi vsi, ki radi dobro kuhajo doma, se zagotovo strinjajo, da bolj ko so sestavine jedi sveže, bolj je jed okusna. Zagotovo lokalna hrana ni edina pot do priprave slastnih obrokov, je pa brez dvoma ključna sestavina, ko želimo svojim brbončicam privoščiti malo razvajanja. Zato bo tudi tokratna Žametna večerja v Mariboru pripravljena le iz lokalno pridelanih sestavin.

Ne zamudite najboljših prireditev tega poletja v Mariboru in okolici

Iščete ideje, kam se odpraviti na enodnevni izlet ali izlet ob koncu tedna? Zakaj ne bi obiskali drugega največjega slovenskega mesta, ki ponuja številne priložnosti za raziskovanje turističnih znamenitosti, kulinarična doživetja in številne kulturne dogodke, ki bodo zaznamovali tudi letošnje urbano življenje v Mariboru.

Foto: Shutterstock

Maribor slovi po dogodkih, kot je najuglednejši slovenski gledališki Festival Borštnikovo srečanje, največjem slovenskem festivalu na prostem Festival Lent, na Pohorju se odvija znamenita Zlata lisica, za ljubitelje klasične glasbe je številka ena Festival Maribor. In kaj vas čaka to poletje?

Še maja bo operni spektakel pod zvezdami – veličasten konec operne sezone v Mariboru, Operna noč, za ljubitelje dobre hrane bo konec maja potekal mestni piknik z dobrotami s podeželja. V prijetnem ambientu Mestnega parka v Mariboru bo vladalo pravo piknik vzdušje s pripravljenimi piknik prostori za uživanje dobrot iz prave piknik košarice. Na enem mestu bodo zbrani lokalni pridelovalci, pri katerih lahko poskusite in kupite lokalne dobrote. Osvežili pa se boste lahko z naravnimi domačimi pijačami ter si ogledali sejem lokalnih pridelovalcev in kmetij.

Svoje brbončice boste lahko razvajali tudi poleti, ko bo med 16. in 18. junijem ter 25. in 27. avgustom Trg Leona Štuklja postal prizorišče mednarodne ulične prehrambne scene. Street Food Market bo postregel s karavano okusne ulične hrane. Dobrote svetovne kuhinje bo iz svojih predelani vozil, t. i. food truckov, predstavilo več kot 40 ponudnikov.

Mestni kulinarični dogodki se bodo v Mariboru odvijali tudi pozneje, ko bo ob vstopu v jesen zaživel Festival Stare trte, vinski, kulinarični in kulturni poklon 450-letni Guinnessovi rekorderki, najstarejši trti na svetu. Vsako leto številne domače in tuje obiskovalce razveseljuje tudi že tradicionalna največja Martinova zabava na največjem slovenskem trgu. Mednarodni festival Čili in čokolada? Da, tudi ta gastronomski dogodek je našel svoje mesto v Mariboru. Vsi, ki ste torej lačni dobrih okusov, vabljeni v Maribor, kjer bodo razvajali vaše brbončice. Tokrat najprej na Žametni večerji. Prijave za nakup vstopnic so že odprte.

Foto: Shutterstock

Priložnosti za mlade v gostinstvu in turizmu

Turizem in gostinstvo sta bili panogi, ki ju je pandemija covid-19 najbolj prizadela. Tako kot se to pozna na poslovanju podjetij v teh dveh panogah, je pandemija pustila posledice tudi na kadrovskem vidiku poslovanja teh istih podjetij. Posamezniki, ki so zaradi pandemije izgubili delo v storitveni industriji, so se bili primorani prekvalificirati in preusmeriti v druge panoge. Številni med njimi so tudi zdaj, ko je družba ponovno odprta, ostali na novih delovnih mestih. A tako domači kot tuji turizem se vračata, ljudje se ponovno vse več družijo, zato je na trgu delovne sile vse več ponudb za zaposlovanje.

V Mariboru ob obilici prihajajočih kulinaričnih dogodkov ter že tako pestri gastronomski ponudbi domačih restavracij je tako vse več povpraševanja po kakovostnih kadrih. Gostinstvo je posebna obrt, ki ni za vsakogar, je pa za vse, ki se radi družijo, dobro jedo in imajo žilico za ustvarjanje najokusnejših dobrot.