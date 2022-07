Dejan Dogaja ugriznil psa! A ne tako, kot si mislite …

Oglasno sporočilo

Ugrizniti po laško: Dejan Dogaja in Jernej Damjan z Laškim pjesom.

V dveh tednih pred začetkom največjega glasbenega dogodka v Sloveniji – festivala Pivo in Cvetje Laško, so organizatorji predstavili novo kulinarično specialiteto festivala, za katero pričakujejo, da bo postala ena najbolj prepoznavnih lokalnih jedi.

Festival poteka v Laškem med 15. in 17. julijem.

Vroči pes, ki združuje lokalno tradicijo z moderno festivalsko kulturo

Laški pjes, kot sta ga poimenovala ustvarjalca koncepta – priznana kuharska mojstra Iztok Gumzej in Branko Podmenik –, je revolucija originalne Laške pivske klobase in klasičnega hot-doga. Chefa sta prepričana, da je okus zajel vse komponente, da postane paradni konj gastronomske ponudbe festivala in nadgradnja nabora tradicionalnih kulinaričnih specialitet Laškega.

Ustvarjalca Laškega pjesa – priznana kuharska mojstra Branko Podmenik in Iztok Gumzej.

Kašen pa je Laški pjes po besedah pravega Laščana?

Nadstandardni hot-dog je plod lokalnega znanja, ponosno nosi lokalno ime, v nekaj besedah pa ga je lokalna legenda Dejan Dogaja opisal tako: "Že zadiši ti tak, da hočeš takoj dva. Potem ti razstreli brbončice! Zapelje te z okusi, da več ne veš, kje si! Zažeja pa tudi – tak da se ti zlušta pira! Prav poživi te in pripravi na žur. Kompletno ti zadogaja vsak pajs, od enega do drugega konca klobase!"

Laški pjes je sestavljen iz polnozrnate štručke z ječmenovim sladom, polnila iz marinirane gomoljne zelenjave, zelene solate, dimljene in z Laškim pivom oplemenitene svinjske klobase v ovčjem črevu ter dveh posebnih prelivov iz redukcije temnega piva in sira ter hrena in smetane. Za popoln ugriz pa poskrbi še hrustljav drobljenec (crumble) iz čebule in koruze. Pa cena? 17-centimetrski sendvič bo na festivalu na voljo po enotni ceni sedem evrov. Več informacij: www.pivo-cvetje.si.

