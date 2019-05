Čeprav so si konkurenca, so za potico velikanko stopili skupaj #video #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Enajst slovenskih pekarn je prvič združilo moči na ta način - njihovi peki so se skupaj lotili peke najdaljše, 13,6 metra dolge slovenske potice.

Zanjo so porabili 50 kilogramov sestavin - 30 kilogramov orehovega nadeva in 20 kilogramov testa -, spekli pa so jo po delih, v osmih 1,7 metra dolgih pekačih. Pekač, kaj šele peč, v kateri bi lahko spekli skoraj 14 metrov dolgo potico, je pač težko najti.

Poglejte, kako so mojstri pripravljali potico velikanko:

Edinstvena potica je nastala kot simbol sodelovanja in složnosti slovenskih pekov. Cehovski kolegi so z njo pokazali, da znajo in zmorejo delati za skupni cilj, čeprav sicer delajo za konkurenčna podjetja.

Foto: Ana Kovač

Peki oziroma podjetja, ki so sodelovala v podvigu, so Conditus, Don Don, Hlebček, Iz krušne peči, Lidija Rotar, Mercator IP, Mlinotest, Pekarna Pečjak, Soel, Spar Slovenija in Žito.

Potico velikanko bodo ta konec tedna razdelili v središču Ljubljane

Končanega izdelka vam tokrat izjemoma ne bomo pokazali, več kot 13-metrsko potico si lahko ogledate in jo tudi pokusite v soboto na Festivalu odličnih pekovskih izdelkov na Pogačarjevem trgu v Ljubljani, kjer jo bodo po 11. uri razrezali in razdelili med obiskovalce.

Foto: Ana Kovač

Bienalni festival odličnih pekovskih izdelkov prireja Zbornica živilskih in kmetijskih podjetij, ki deluje v okviru Gospodarske zbornice Slovenije. Letos ga organizirajo drugič, na njem pa se bodo predstavili pekovski izdelki, ki so letos prejeli zlato priznanje za odličnost. Med njimi je pester izbor kruhov, pekovsko pecivo, testenine in slaščice, na festivalu pa boste lahko kakšno skrivnost peke izvedeli tudi od pekov, ki bodo predstavljali svoje nagrajene izdelke.

