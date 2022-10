Aromatična skodelica kave vedno kar doma

Priprava kave v kapsulah je preprostejša, higienična in predvsem hitrejša. Kava, polnjena v kapsule, ohrani vse aromatične sestavine, zato lahko z uporabo kavnega avtomata na kapsule pripravite čisto pravi espresso, ki vas bo zagotovo prevzel s svojo popolno aromo. Kar 800 aromatičnih sestavin je hitro hlapljivih, zato je pomembno, da je optimalna mešanica kavnih zrn zmleta in polnjena v kapsule v pogojih kontrolirane atmosfere. Tako kava obdrži vso svojo aromo, ki nam je všeč in zaradi katere jo ljudje tako radi pijemo. In zgolj uporaba kavnega avtomata na kapsule nam omogoča pripravo pravega espressa s popolno aromo kar doma. V trgovini Tutto Capsule lahko vsak najde nekaj za svoj okus. Preprosto, hitro in odlično.

Glede na priljubljenost pitja kave ni presenetljivo, da je razvoj tehnologije posegel tudi na področje priprave kave ter ga prilagodil živahnemu in hitremu življenjskemu slogu. Vse bolj priljubljena je tako priprava kave s kavnimi avtomati na kapsule, ki so našli pot v številne domove in tudi delovna okolja. Z njihovo pomočjo je kava pripravljena v hipu, vsak posameznik pa si lahko izbere najljubšo kavo ali napitek.

Tako pri originalnih izdelkih Lavazza kot pri tistih, ki so kompatibilni z njihovimi kavnimi avtomati, lahko izbirate med številnimi mešanicami kave, tako glede na intenzivnost kot tudi glede na okus. Poleg kave boste v njihovi ponudbi našli še druge tople napitke, kot so kava brez kofeina, aromatizirana kava, kapučino, ječmen, ginseng, cortado, čokolada, mokačino, različni čaji in drugo.

Za pripravo kave lahko uporabite kapsule proizvajalca svojega aparata ali kompatibilne kapsule drugih proizvajalcev. Tudi te namreč zagotavljajo popolno delovanje vašega avtomata. Pred nakupom le preverite, da so primerne za avtomat, ki ga uporabljate. Prednost kompatibilnih kapsul je zagotovo nižja cena, nemalokrat pa vas bo pozitivno presenetila tudi njihova kakovost. Njihova ponudba lahko po raznolikosti prekaša celo ponudbo originalnih kapsul, torej tistih, ki jih ponuja blagovna znamka, ki poleg kapsul proizvaja kavne avtomate.

V skrbi za okolje je Borbone razvil nove, biološko razgradljive kapsule Compostable Line of Caffè Borbone, ki so primerne za kompostiranje. Na svoji spletni strani imajo tudi natančna navodila, kako naj pripravimo vse njihove izdelke za ločevanje odpadkov in tako pomagamo ohraniti čisto okolje.

CAFFE BORBONE , ki izvira iz Neaplja, ponuja kavne kapsule, ki so kompatibilne z najbolj priljubljenimi kavnimi avtomati. Zahvaljujoč skrbni izbiri surovin, edinstvenemu praženju in uporabi najnovejših tehnologij Borbone ponuja pet vrst arom kave z neponovljivo kakovostjo: Blue Blend polnega in uravnoteženega okusa, kremasti Black Blend s popolno stopnjo praženja, Gold Blend s kremasto teksturo in polnim okusom kot pravi neapeljski espresso, Rdečo mešanico z močnim in izrazitim okusom ter Green Blend, brezkofeinski nežen okus, ki pa kljub svoji lahkotnosti ohranja tipične lastnosti prave kave.

V trgovinah Tutto Capsule poudarjajo, da je kupec njihova prva in edina prioriteta. Vlagajo v znanje, izobraževanje in sledijo smernicam. Ravno zadnje je blagovno znamko Tutto Capsule® povzdignilo v trgovino s kavnimi kapsulami na samem vrhu v merilu ponudbe kave in kavnih avtomatov.

PAGLIERO proizvaja kavne kapsule že več kot dvajset let. Da bi zadovoljili potrebe zvestih strank in jim ponudili najboljšo kavo, za svoje mešanice uporabljajo le najboljšo kavo Arabico in Robusto. S kombinacijo najsodobnejših pristopov predelave in klasičnega praženja so aromo in okus kave pripeljali na popolnoma novo raven kakovosti. Kava Pagliero ima vrhunsko aromo, okus in kremasto teksturo, značilno le za pravo italijansko kavo.

Kave VERGNANO pripovedujejo edinstveno zgodbo, v kateri se prepletata strast do kakovostne kave in skrb za pot od plantaže do skodelice.