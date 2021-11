7 nasvetov, kako si olajšati kuhanje pri delu od doma

Čeprav je delo od doma v zadnjih dveh letih postalo nova normalnost, je za marsikoga težko usklajevati delo s kuhanjem. Ker običajno nimate veliko časa za kuhanje, se hitro zgodi, da namesto toplega obroka ves dan nekaj grizljate. In po navadi so takšni prigrizki vse prej kot zdravi, vi pa ste ob koncu dneva še zmeraj lačni. To privede do pomanjkanja energije in volje ter zato manjše produktivnosti.

Če se želite temu izogniti, se morate samo dobro organizirati. Če si boste namreč vzeli več časa za topel, polnovreden obrok, boste imeli več energije za delo, ki ga boste z novim zagonom tudi prej končali. Ne sliši se slabo, kajne?

Foto: Getty Images

Ne pozabite na zajtrk

Dan začnite z obilnim zajtrkom, ki bo pregnal zaspanost in vam bo dal zagon za delo. Lažje se ga boste lotili in dlje časa boste ostali zbrani. Saj veste, da je to najpomembnejši obrok dneva? Pripravite si ovseno kašo s sadjem, pretlačeno banano z jogurtom, jajčno omleto s paradižnikom ali hranilni smuti. To so jedi, ki vas bodo nasitile in napolnile z energijo, obenem pa preprečile nalaganje odvečnih kilogramov.

Določite si delovni čas

Meje med delovnim in prostim časom se pri delu od doma hitro zabrišejo. Tako se zgodi, da ob sedmih zvečer še vedno lačni sedite za računalnikom in odgovarjate na e-pošto. Za kosilo preprosto ni bilo časa, si mislite, pa čeprav ste dve uri nevede zabili na družbenih omrežjih.

Zato vzemite list papirja in si natanko določite svoj delovni čas. Zapišite si, kdaj boste začeli delati, kdaj boste imeli malico, kdaj bo čas za kuhanje kosila in kdaj boste službene obveznosti končali. Ob tisti uri ugasnite računalnik in se posvetite družini.

Načrtujte obroke

Konec tedna sedite za mizo, vzemite list papirja in pisalo ter naredite tedensko razpredelnico. Zapišite, katere jedi boste kuhali od ponedeljka do petka. Tako boste natanko vedeli, kaj je na jedilniku naslednji dan, in boste lahko kakšno sestavino skuhali že večer prej.

Ko imate spisan jedilnik, odprite hladilnik in preverite, katere sestavine že imate doma. Kar vam manjka, si zapišite in v trgovini kupite živila za ves teden. Tako boste prihranili ogromno časa, denarja in živcev, saj boste preskrbljeni za en teden vnaprej.

Imejte zalogo sestavin za hitra kosila

Poskrbite, da bo vaša shramba zmeraj založena s sestavinami, s katerimi lahko zelo hitro pripravite kosilo. To so recimo testenine, kvinoja, kuskus ali polenta. V shrambi je dobro imeti tudi manjšo zalogo paradižnikovih in drugih omak. "Ko delam omake, jih zmeraj naredim v večjih količinah in jih nato zamrznem. Tako je naslednjič polovica dela že narejena," razlaga Ana Žontar Kristanc, avtorica priljubljenega kuharskega bloga Anina kuhinja.

"V kulinariki je toliko preprostih stvari, ki ti vzamejo 10 ali 15 minut in je kosilo na mizo. Zdaj, v zimskih mesecih, bodo aktualne enolončnice, jote, razne obare. Vse to lahko pripraviš že večer prej in naslednji dan samo pogreješ. Če kaj ostane, to zamrzneš in imaš za naslednji teden."

Poiščite ideje

Nimate idej za kosila? Zatecite se k družbenim omrežjem, ki so lahko prava zakladnica okusnih in preprostih receptov. Ob koncu tedna si vzemite eno uro in raziščite različne profile na Instagramu in spletne strani, ki ponujajo hitre, zdrave in preproste obroke.

Če ste ljubitelj tehnologije, si jih shranite v telefon, sicer pa si jih natisnite in spravite v posebno mapo. Če boste imeli recepte na dosegu roke, boste namreč hitreje stopili za štedilnik in se lotili kuhanja.

Bodite praktični

Hrane, ki ostane od kosila, ne mečite vstran, ampak iz nje ustvarite kakšno drugo jed. "Če pri nas doma po kosilu ostane pire krompir, iz njega naredim cmoke ali njoke," razlaga Žontar Kristančeva.

"Še en trik za hitro kosilo je zelenjavna juha, ki jo skuham v 15 minutah. Osnovo naredim iz česna in čebule, ki jima dodam sezonsko zelenjavo, ta se hitro skuha, običajno je to oranžna ali zelena buča ali špinača. Ko se zelenjava zmehča, jo spasiram, nato pa v juho zakuham polento ali pšenični zdrob in kosilo je končano. Takšno gosto juhico imajo še posebej radi otroci."

Foto: Thinkstock

Jejte za jedilno mizo

Nikakor si kosila ne nosite za računalnik in ga pojejte, medtem ko odgovarjate na e-pošto. Bistvo obrokov je ravno to, da se malo odmaknete, se posvetite hrani in si naberete moči za nadaljevanje dela. Zato si pripravite pogrinjek, sedite za jedilno mizo in v miru pojejte svojo kuharsko mojstrovino. Ne skrbite, da bi s tem izgubili preveč časa. Ljudje v povprečju kosilo pojemo v manj kot 20 minutah, kar je odlična priložnost za krajši miselni odmor od službenih stvari.

Preberite še: