Koliko časa na dan lahko delamo z računalnikom?

Tudi dolgotrajno delo in strmenje v računalniški zaslon lahko povzročita občutek suhih oči. Težave so še posebej izrazite pri tistih, ki nosijo kontaktne leče. V naslovu zastavljeno vprašanje si nedvomno zastavimo premalokrat. Enoznačnega odgovora ni, saj se bodo vedno našli razlogi in vzroki za uporabo tako imenovanega "okna v svet", za številne je namreč delo z računalnikom vir zaslužka. A kaj, ko se njegova uporaba s tem ne konča. Po napornem dnevu se poskušamo sprostiti, beremo, gledamo televizijo, si dopisujemo na družbenih omrežjih, igramo računalniške igrice ali rešujemo križanke. Pri vsem, kar pojmujemo kot počitek, skratka obremenjujemo oči in jim ne privoščimo, da bi se vsaj za hip odpočile.

Sledijo srbenje, rdeče oči, občutek "peska v očeh", vse to so le nekateri od znakov suhega očesa, ki resda nastanejo tudi zaradi vetra, suhega zraka, terapije z nekaterimi zdravili. Stanje poslabšajo klimatizirani prostori, ki dodatno sušijo sluznico, pa tudi uporaba kontaktnih leč. Znaki so nedvomno neprijetni in zahtevajo takojšnjo in učinkovito rešitev.

Manj časa pred računalnikom se zdi najpreprostejša rešitev za digitalno obremenjevanje oči, če pa delate od doma, to morda ne bo izvedljiva možnost. Če vam ne preostane drugega, kot da vsak dan preživite sedem, osem ur pred računalnikom, lahko s svojimi ukrepi sprostite oči in zmanjšate negativni vpliv zaslona.

1. Ohranjajte pravilno držo

Morda se tega zavedate, a naša drža pri sedenju in oči so še kako povezane. Ohranjanje pravilnega sedečega položaja med delom je pravzaprav prva obrambna linija pred obremenitvijo oči. Ko sedite za računalnikom, pazite, da so stopala poravnana s tlemi in zapestja rahlo dvignjena. Potrudite se, da sedite pokonci. Spuščanje nad tipkovnico lahko ustvari mišično napetost v hrbtu in ramenih. Mizo in stol postavite na pravilno višino. Zaslon naj bo postavljen tik pod naravno vidno polje. Za najbolj udoben položaj glave in vratu si središče zaslona postavite tako, da bo od 10 do 15 stopinj pod očmi.

2. Spremenite svojo osvetlitev

Naslednji korak: pomen ustrezne osvetlitve zaslona in osvetlitev prostora, v katerem opravljamo delo z računalnikom. Zaslon naj bo dovolj svetel, da vam ne bo treba mežikati, vendar tudi ne preveč svetel, da je videti, da je zaslon osvetljen. Nastavite svetlost zaslona, tako da je približno enaka svetlosti bližnje okolice. Svetlost računalniškega zaslona na srednji stopnji in velika kontrastnost med ozadjem in tekstom na zaslonu je najprijetnejša za oči. Pomembno je tudi zmanjšati bleščanje. Svetloba, ki se odbija od zaslona, oči še dodatno moti. Bleščanje lahko omilimo z zaščito na zaslonu ali pa v obliki očal z antirefleksnim slojem, ki so lahko tudi z dioptrijo. K napenjanju oči pri delu pripomore tudi čezmerna osvetlitev prostora z zunanjo svetlobo ali neustreznih svetil v prostoru. Za delo z računalnikom se priporoča nekoliko bolj umirjena osvetlitev prostora, ta naj bi bila približno za polovico intenzitete svetilnosti zaslona. Če je le mogoče, si namestite računalnik tako, da so okna ob strani, ne pred računalniškim zaslonom ali za njim.

3. Velikost pisave in naložba v kakovosten zaslon

Poleg primerne osvetlitve zaslona na zmanjšanje občutka preobremenjenosti in utrujenosti oči vplivajo tudi preostale prilagoditve. Med drugim tudi velikost pisave. Velikost in barva črk naj bosta optimalni, s tem dosežemo udobnejše počutje pri branju. Če gledate in berete tekst, ki je napisan z manjšo velikostjo pisave, se poveča možnost, da boste glavo nagnili naprej k zaslonu. Če je v dosegu vašega proračuna, se lahko odločite tudi za večji zaslon z visoko ločljivostjo, veliko gostoto točk in dobro frekvenco osvežitve slike.

4. Večkrat mežikajte

Težave s suhimi očmi ob uporabi računalnika se pogostokrat pojavijo tudi kot posledica redkega utripanja z vekami. Nenehno gledanje v zaslon lahko povzroči redkejše mežikanje, kar pomeni, da je oko podvrženo večjemu izsuševanju (zaradi preredkega obnavljanja vlažnega sloja na površini očesa, ki se dogaja med mežikom) in s tem večji možnosti za okužbo. V normalnem stanju praviloma pomežiknemo približno 15-krat na minuto, med uporabo računalnika in drugih digitalnih naprav pa pomežiknemo le od pet- do sedemkrat v minuti. Potrudite se, da pri delu z računalnikom čimvečkrat zavestno pomežiknete. Z vsakim pomežikom površino očesa na novo premažemo s solznim filmom. To ščiti površino očesa in jo ohranja vlažno. Ne pozabite torej med delom večkrat samozavestno pomežikniti, saj le tako dajete očem svežino. Pogosto torej zavestno mežikajte. Pri kateremkoli zbranem delu (gledanje televizije, med delom z računalnikom in podobno) se zmanjšuje refleks mežikanja za približno petkrat. Zaradi tega se površina očesa manj vlaži.

5. Naredite pogoste odmore

Pomembno je tudi, da si med delom privoščite pogoste odmore. Večina strokovnjakov priporoča, da se pri tem ravnate po pravilu 20-20-20. Po 20 minutah dela si vzemite 20 sekund časa in glejte 20 sekund nekam v daljavo. To bo dalo vašim očesnim mišicam možnost, da malce pomigajo in se osredotočijo na druge objekte. Če le lahko, se odmaknite od računalnika, spite kozarec vode ali pa pojdite za nekaj minut ven na svež zrak.

6. Kaj pa modra svetloba?

Digitalni zasloni oddajajo modro svetlobo, kar ima lahko negativne posledice za vaše oči in vid. Dolgotrajna izpostavljenost modri svetlobi lahko povzroči preobčutljivost oči, glavobole, negativno pa lahko vpliva tudi na vaš spanec. V boju proti tem neprijetnostim so izjemno učinkovita rešitev ravno očala za računalnik, ki imajo stekla prilagojena delu z digitalnimi zasloni.

7. Prilagojena očala

Če nosite očala, se prepričajte, da so ta, ki jih nosite, primerna za vaše delo. Če so na primer očala namenjena za vid na daljavo, morda ne bodo zagotavljala jasnosti, ki jo potrebujete za ogled zaslona računalnika. Za različna opravila boste morda potrebovali več kot ena očala ali pa boste imeli koristi od nadgradnje trenutnih leč na tiste, ki so posebej zasnovane za delo v računalniku. Če uporabljate očala, priporočamo večje okvirje, ki se prilegajo obrazu, kar zmanjšuje izpostavljenost oči raznim okoljskim dejavnikom.

8. Ustvarite prostore brez tehnologije

Ko končate delovni dan, se resnično odklopite in preživite nekaj kakovostnega časa z družinskimi člani brez sodobnih tehnologij, telefona. Če ves dan delate z računalnikom, brskanje po družabnih omrežjih, dokler ne zaspite, zagotovo ni najboljša ideja. Ustvarite si kotičke v domu, kjer je prostor le za vas, vaše najbližje, pristne odnose brez tehnologij.

9. Pregled oči

Pomembno je, da redno obiskujete očesnega zdravnika. Reden rutinski in temeljit pregled oči je najpomembnejše, kar lahko storite za preprečitev ali zdravljenje težav z očmi zaradi uporabe računalnika. Če bodo znaki še naprej prisotni, poiščite nasvet oftalmologa.

