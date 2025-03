120 let Perutnine Ptuj: tradicija, kakovost in predanost skozi stoletja

Perutnina Ptuj letos praznuje častitljivih 120 let delovanja – zgodbo o uspehu, ki sega od skromnih začetkov do danes vodilnega proizvajalca perutninskega mesa v regiji. Naša pot je zaznamovana z inovacijami, rastjo ter nenehnim izboljševanjem standardov kakovosti, varnosti in sledljivosti – od njive do vilic. Ob tej pomembni prelomnici smo pri Perutnini Ptuj pripravili posebno jubilejno embalažo, ki simbolizira povezanost preteklosti s prihodnostjo.

Od prvih korakov do mednarodne prepoznavnosti

Začetki podjetja segajo v leto 1905, vse od takrat pa se je podjetje razvijalo in širilo. Po drugi svetovni vojni se je pod imenom Perutnina Ptuj začelo obdobje inovacij, ki so vključevale razvoj lastnih farm, valilnic in proizvodnih obratov. Mejniki, kot so prva barjena piščančja klobasa Poli leta 1974, širitev proizvodnih zmogljivosti v 80. letih in vstop na zahtevne izvozne trge, so utrdili položaj Perutnine Ptuj kot največjega proizvajalca perutninskega mesa v regiji.

Po osamosvojitvi Slovenije leta 1991 je podjetje uspešno prestrukturiralo svoje poslovanje, vstopilo na nove trge ter se razširilo s prevzemi podjetij na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini ter drugih državah. V letu 2019 je podjetje dobilo novega lastnika, MHP, ki je zagotovil največji investicijski cikel v zgodovini podjetja.

Foto: Perutnina Ptuj

Piščanec – simbol plodnosti, sreče in dobrega zdravja

V slovenski tradiciji ima piščanec prav posebno mesto. Ni le vsestransko uporaben v kulinariki, temveč je tudi simbol plodnosti, sreče in dobrega zdravja. Zato ni presenetljivo, da se uporaba piščančjega mesa v Sloveniji nenehno povečuje. Piščanec je osnova številnih priljubljenih jedi – od klasične pečenke pa vse do hitrih in inovativnih obrokov.

Foto: Perutnina Ptuj

Domače poreklo in preverjena kakovost igrata ključno vlogo pri zaupanju potrošnikov. V Perutnini Ptuj skrbimo za najvišje standarde kakovosti, varnosti in sledljivosti ter spoštujemo trajnostne smernice, kar nam omogoča, da ostajamo zaupanja vreden partner slovenskih gospodinjstev že več kot stoletje.

Jubilejna embalaža – poklon preteklosti, zaveza prihodnosti Ob 120-letnici podjetja vam z veseljem predstavljamo posebno embalažo Piščanca po ptujsko, s sočno marinado, katere receptura sega že v leto 1970. Naj vas popelje v preteklost, a hkrati izraža našo zavezanost prihodnosti – prihodnosti, v kateri bo Perutnina Ptuj še naprej zagotavljala najvišjo in preverjeno kakovost, ob tem pa ostala zvesta svojim temeljnim vrednotam – tradiciji, kakovosti in predanosti. Ponosni smo, da smo lahko del vaših vsakdanov. Obljubljamo, da bomo tudi v prihodnje skrbeli za to, da vas bomo še naprej razveseljevali z novimi izdelki in neskončnimi možnostmi njihove priprave. Skupaj bomo ohranjali tradicijo, gradili prihodnost ter ustvarjali okuse, ki bodo še naprej simbol kakovosti, skrbi in sreče v vaših domovih.



Foto: Perutnina Ptuj

Naročnik oglasnega sporočila je PERUTNINA PTUJ D.O.O.