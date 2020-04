Kaj sejemo aprila?

Glede na setveni koledar, ki je sestavljen iz spremljanja splošne vremenske napovedi in stanja zemlje, aprila stopamo v optimalno obdobje setve listnatih rastlin, pridelkov s plodovi in podzemnih pridelkov. Na to nas opominja tudi narava, ki se je že dodobra prebudila. April je mesec, ko vrt zaživi v vsej svoji lepoti in ko je na vrtu tako ali drugače veliko dela, zato nasveti pridejo še kako prav.

kakovostna semena, ki so najboljše zagotovilo, da boste dosegli želeni cilj. Letošnja marec in april, ko zaradi razmer pri nas in po svetu ostajamo doma, sta drugačna, kot ju pomnimo in poznamo, vseeno pa lahko opravimo določena opravila (ponavljamo: v samoizolaciji!) na svojih vrtovih, terasah in balkonih. Ključno je, da si najprej priskrbite, ki so najboljše zagotovilo, da boste dosegli želeni cilj.

Letošnji april pa je svojevrsten tudi zaradi visokih temperatur, ki so nas nekoliko presenetile že na sredini marca, kar je iz sicer rahlega zimskega spanca precej hitro predramilo naravo. Posledično se je vrtičkarska sezona začela nekoliko prej. Kljub kasnejšim hladnejšim dnevom smo tako lahko že marca na vrtovih in gredicah opravili večja dela, ki so nam ostala od jeseni.

Foto: Getty Images

Poleg ustaljenih dobrin poskusimo tudi kaj novega!

Pomladna vrtna sezona aprila doseže svoj vrhunec. Vrtna opravila v začetku meseca narekujejo direktne setve na gredo, presajanje sadik, odpornih proti mrazu, nego še rastočih sadik in pripravo novih sadik. V zelenjavni vrt aprila sejemo in sadimo številne vrtnine. Sadimo krompir, solato, zelje, čebulo, česen in preostale kapusnice. Sejemo pa, na primer, redkvico, korenček, peteršilj in preostale vrtnine.

Vsako leto poskusimo tudi kaj novega, drugačnega in posebnega, navadno te sorte najprej vzgojimo v lončkih in jih kot sadike presadimo na pripravljeno mesto v vrt: tomatilo, jagodna špinača, pak-choi, gorčica, lufa, paradižnik liči, andska jagoda, sladki koren … Stročnice sicer sadimo kasneje, v drugi polovici aprila ali takoj na začetku maja.

Foto: Getty Images

Do narave prijazen način

Pripravili smo predlog dvanajstih "dobrin", ki jih lahko letos vključite v svoj vrtni izbor. Nekatere so primerne za gojenje na vrtu, spet druge na balkonu ali terasi.

Berivko posejemo takoj, ko vremenske razmere dovoljujejo, na primer sorti Merveille des quatre saisons in Grazer Krauthäuptel 2, saj sta dokaj odporni tudi proti mrazu. Posejemo v vrste z 20-centimetrskim razmikom. Kasneje v vrsti rastline razredčimo na 20 centimetrov, da bodo lahko razvile rozete ali glave. Liste obiramo od spodaj navzgor ter pustimo od štiri do pet srčnih listov, da lahko rastlina raste naprej. Sorte, ki jih prekrijemo s folijo, bodo zaščitene in bodo imele boljše pogoje za hitrejši vznik.

Redkvico posejemo kar med berivko, sorta Sora se bo razvila najhitreje, dolgo pa bo uporabna, ker ne oleseni. Redkvice so posebej priljubljena, nezahtevna zelenjava s prijetnim pikantnim okusom. Zanimive so predvsem zato, ker dajo pridelek v od šestih do sedmih tednih. Redkvice so zelo primerne za predsetev ali vmesno setev na grede, kar potrebujejo, je zadostna količina vlage, saj v nasprotnem primeru postanejo žilave in pikantne. Ste že poskusili posaditi seme redkvic na traku?

Peteršilj kali počasi, zato ga posejemo čim prej. Tudi pri peteršilju pazimo na stalno vlažnost v času kalitve, ker je to ključnega pomena za razvoj kalčka ter kasneje zdrave in vitalne rastline. Poleg korenastega peteršilja posejemo še sorto listnega peteršilja.

Srednje pozna, manjša lubenica. Plodovi so okrogli, težki od 1,5 do 2,5 kilograma. Za setev priporočamo, da jih sadite v lončke s po od dvema do tremi pečkami, ki jih iz lončka na prosto presadite, ko rastlina oblikuje prva dva lista. Rastlina se najbolje razvije v globokih, humoznih, dobro pognojenih in vlažnih tleh. Dozorele plodove spoznamo po specifični barvi in tako, da ob udarcu po plodu votlo zadoni. Sladko meso je intenzivno rdeče barve in zelo osvežilno.

Če sejemo špinačo v tem mesecu, ne požene hitro v cvet in dobimo lep pridelek. Če zamrzujemo zelenjavo v zamrzovalni skrinji, posejemo nekaj gredic špinače in jo vso hkrati, ko je tehnološko zrela, poberemo in pripravimo za zamrzovanje. Tako izkoristimo spomladi gredice, na katerih nameravamo sejati in saditi poletne zelenjadnice. Sorta Nores bo ob dovolj gosti setvi in lepo pripravljeni humozni zemlji razvila lepo in obilno listje.

Sorta je zelo donosna. Za setev priporočamo, da v lončke posadite po od dve do tri pečke, ki jih iz lončka na prosto presadite, ko rastlina oblikuje prva dva lista. Rastlina se najbolje razvije v globokih, humoznih, dobro pognojenih in vlažnih tleh. Melone so ovalno oblike, težke do 500 gramov. Lupina je zeleno poprhnjena, meso pa je rumeno, sladko in zelo aromatično.

Plod je užiten samo v zgodnjem stadiju razvoja. Ko dozori, postane zelo vlaknast. Popolnoma razvit plod se uporablja kot pralna goba za kopalnico ali kuhinjo. Rastlina ni odporna proti zmrzali in potrebuje od 150 do 200 toplih dni, da dozori. Okoljsko ozaveščeni potrošniki cenijo, da je lufa pridelek, ki je naraven, obnovljiv in biološko razgradljiv.

Seme zelene kali na svetlobi, zato jo ob setvi le rahlo potisnemo ob podlago in zalijemo. Zeleno sejemo v lončke od februarja do sredine aprila, sadike pa na prosto ne presadimo pred drugo polovico aprila. Zelena Monarch oblikuje zelo velike gomolje z belim "mesom".

Koromač ima eno zahtevo, in sicer da ga sejemo v pravem času. Sejemo ga v lončke, mu zagotovimo zadostno vlago in temperaturo okoli 20 stopinj Celzija. Na prosto ga presadimo v drugi polovici aprila ali maja, ko so sadike velike 15 centimetrov. Mogoča je tudi direktna setev v gredo, vendar v tem primeru,ne pred drugo polovico maja.

Korenje sejemo na prosto aprila ali maja. Sorta Jaune du Doubs je rumena sorta korenja, ki oblikuje dolge, nekoliko ožje korene. Zaradi vsestranske uporabe (priloge, sokovi, surova uporaba …) korenja priporočamo eno gredo v vsakem zelenjavnem vrtu. Sorta je tudi zelo primerna za shranjevanje.

Buče in bučke

Buče se hitro in preprosto vzgoji iz semen. Najbolje je, da semena posejemo v lončke in kasneje sadike presadimo na kompostni kup. V tem času si pripravimo sadike bučk in zimskih buč.

Seme česna posejemo aprila v lončke, sadike pa med majem in junijem presadimo na prosto v šopih. Česen za rezanje je vitalna in odporna trajnica. Uporabljamo, režemo ga lahko že v prvem letu, ko rastlina zraste vsaj do višine 15 centimetrov. Nikoli ne odrežemo vseh listov hkrati.