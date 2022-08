Ne le finska premierka, to so najbolj nore plesne točke svetovnih voditeljev #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vplivni bruseljski spletni portal Politico je po plesnem nastopu finske premierke Sanne Marin objavil sedem plesnih točk, ki so jih v preteklosti izvedli svetovni politični voditelji. Nekateri svojih plesnih sposobnosti niso pokazali le na zasebnih zabavah, temveč so zaplesali kar na uradnih mednarodnih potovanjih, nekateri pa tudi na kampanjah.

Šestintridesetletna finska premierka Sanna Marin je bila, potem ko so v javnost pricurljali videoposnetki, na katerih razposajeno pleše z več znanimi finskimi obrazi, deležna številnih kritik.

Kot piše na portalu Politico, so v preteklih letih voditelji držav in vlad svoje plesne sposobnosti pokazali na konferencah, uradnih mednarodnih potovanjih, kampanjah. Medtem ko so se nekateri izvrstno zavrteli, drugi potrebujejo še precej vaj. Vsekakor gre za edinstvene plesne gibe.

Žirija Politica je plesne gibe političnih voditeljev razvrstila od najboljših do najbolj nerodnih.

Finska premierka Sanna Marin

Finski premierki Sanni Marin so dodelili prvo mesto. Na videoposnetkih, ki so pricurljali v javnost, je mogoče videti 36-letno voditeljico, kako navdušeno pleše na hite finskih zvezdnikov Petrija Nygårda in Anttija Tuiskuja. Marinova je plesišče zavzela z vrhunskimi gibi, Politico je menil, da si zasluži najvišjo oceno.

Nekdanja britanska premierka Theresa May

Plesni koraki nekdanje britanske premierke Therese May so postali zloglasni, potem ko je leta 2018 na konferenci torijevske stranke na odru zaplesala na Dancing Queen skupine ABBA, potem pa ples ponovila med potovanjem v Nairobi.

Značilen gib Mayeve je nekakšen neroden robotski ples. Za spontane nastope ji je žirija Politica dodelila oceno tri.

Nekdanji ruski predsednik Boris Jelcin

Med kampanjo leta 1996 se je zdelo, da je nekdanji ruski predsednik Boris Jelcin zaplesal zgodnjo različico Gangnam Styla, je takrat zapisal Washington Post.

"Podobnost je osupljiva. Močno tresenje rok, gibanje ramen," so zapisali v Politicu in ga tako kot Mayevo ocenili s tri.

Britanski premier Boris Johnson

Boris Johnson, ki bo septembra zapustil Downing Street, je na videoposnetku, objavljenem konec julija, na zapozneli poročni zabavi zaplesal poročni ples. Žirija Politica ga je ocenila z oceno dve. "Za prvi poročni ples bi pričakovali več usklajenosti," so pokomentirali.

Skupaj z ženo Carrie sta sicer za prvi ples izbrala klasiko Neila Diamonda z naslovom Sweet Caroline.

Nekdanji ruski predsednik Dmitrij Medvedjev

Dmitrij Medvedjev je s svojim plesnim nastopom postal novica leta 2011. Na YouTubu je bil objavljen videoposnetek, na katerem na zabavi pleše na skladbo American Boy ruske pop skupine Kombinaciya.

"Na posnetku se nekdanji ruski predsednik nerodno suka z ene strani na drugo in brezciljno miga z rokami," piše žirija Politika. Kljub temu, da je ples nekoliko tog, je nedvomno boljši od njegove trenutne značilne drže, ko svetu grozi z jedrskim uničenjem," so zapisali.

Francoski predsednik Emmanuel Macron

Med obiskom v Lagosu leta 2018 je francoskega predsednika Emmanuela Macrona na oder povabil afrobeat glasbenik Femi Kuti. Kutijev nastop je bil živahen, medtem ko je Macron skozi vso pesem le kimal in ploskal.

Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump

Ko se je Donald Trump leta 2015 spustil po tekočih stopnicah v Trump Towerju in oznanil, da se poteguje za položaj predsednika Združenih držav, si zagotovo ni mislil, da bo to vključevalo pridružitev savdskemu obrednemu plesu z meči.

"Trump ne upošteva sinhronosti ali ritma. Dajemo mu eno točko, ker ni nikogar pomotoma pohabil ali obglavil," je zapisala žirija.