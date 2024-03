Policija je v noči na soboto preiskala dom in pisarno perujske predsednice Dine Boluarte zaradi suma neupravičenega bogatenja. Preiskava se nanaša na nepojasnjen izvor več luksuznih ur znamke Rolex. Boluarte je racijo v okviru preiskave domnevne korupcije obsodila kot samovoljno in neustavno, poročajo tuje tiskovne agencije. Vdor policije v njen dom si oglejte v zgornjem posnetku.

Ekipa policije in tožilcev je v petek pozno zvečer in soboto zjutraj po krajevnem času izvedla racije v predsedničini rezidenci in vladnih prostorih v prestolnici Lima v okviru predhodne preiskave domnevnega kaznivega dejanja nezakonitega bogatenja.

Primer se nanaša na nepojasnjen izvor več luksuznih ur znamke Rolex, ki jih je predsednica nosila v javnosti, izbruhnil pa je pred nekaj tedni, potem ko so postala vse glasnejša vprašanja o tem, ali je Boluartejeva v času, ko je služila v vladi, nezakonito obogatela.

V času preiskave naj bi bila v vladni palači

Videoposnetek, ki si ga lahko ogledate zgoraj, prikazuje policiste, kako razbijajo vrata njenega doma. Predsednica naj bi bila v času preiskave v vladni palači, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Boluartejeva je v soboto racijo na njenem domu in v vladnih prostorih obsodila kot samovoljno, žaljivo in neustavno. "Spoštujem preiskavo tožilstva," je dejala na novinarski konferenci, vendar pa zavrača način, kako se to počne.

Zelo nepriljubljena predsednica, ki je na oblasti od decembra 2022, sicer ni pojasnila izvora luksuznih ur, dejala je le, da so bile plod trdega dela. Tisk pa je obtožila "sistematičnega nadlegovanja". Odvetnik predsednice je povedal, da je policija našla ure v njeni pisarni v vladni palači. Šlo naj bi za približno deset ur, ki so jih zabeležili in fotografirali, vendar jih niso zasegli, je pojasnil po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Pristojne oblasti so sprožile preiskavo po tistem, ko je informativna oddaja La Encerrona opozorila na fotografije, na katerih Boluartejeva nosi luksuzne ure na javnih dogodkih v času, ko je bila podpredsednica pod takratnim predsednikom države Pedrom Castillom in ministrica za razvoj leta 2021.

Zelo nepriljubljena predsednica, ki je na oblasti od decembra 2022, ni pojasnila izvora luksuznih ur. Foto: Reuters