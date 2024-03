Drama na Nizozemskem: oborožen moški v lokalu zadržuje več talcev #vŽivo

Po poročanju lokalnih medijev je moški zgodaj zjutraj vstopil v prostore lokala Café Petticoat in grozil, da se bo razstrelil. Policija je evakuirala okoli 150 domov na območju, meščane pa pozvala, naj se okolici izogibajo.

"V stavbi v središču mesta poteka incident z zajetimi talci, vpletenih je več ljudi," so zapisali v izjavi na omrežju X. Sporočili so še, da trenutno ni znakov terorističnega dejanja. "Vidimo, da je veliko vprašanj o motivu. Zaenkrat nič ne kaže na teroristični motiv," so dodali.

Man holds some people hostage in Petticoat Cafe in Ede in the Netherlands’s Reportedly he is carrying a bag of expIosives. BOMB ROBOT DEPLOYED#Ede pic.twitter.com/cBfswhMcxD — Paul B 🇬🇧 🔴 (@pauldbowen) March 30, 2024

Koliko ljudi je vpletenih v incident, ni znano

Lokalne oblasti so sporočile, da je mestno središče zaprto ter da so na kraju dogodka številni policisti in strokovnjaki za eksplozive.

Koliko ljudi je vpletenih v incident, ni znano, lokalni mediji so poročali o štirih ali petih osebah.

Mesto Ede ima nekaj več kot 100.000 prebivalcev, leži pa v osrednjem delu Nizozemske med Utrechtom in Arnhemom.