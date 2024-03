Aretirali prostitutko, ki je v Zagrebu napadla policistko

Zagrebška policija je aretirala 32-letnico, ki je napadla policistko in poskušala pobegniti iz policijskega vozila, poroča hrvaški Index. Gre za mati treh otrok in dobro znanko policije, saj so jo pred leti ujeli v verigo organizirane prostitucije.

Osumljenka ima debelo kazensko kartoteko. Pred desetimi leti so jo v Zagrebu ujeli v verigo organizirane prostitucije. Nato se je več let prepirala z nezakonskim možem, mu skozi okno metala oblačila, kampirala pred njegovo hišo in ga zalezovala. Takrat so jo pridržali in kaznovali, a se ni pomirila. Znova je začela nuditi spolne storitve za denar.

Prijela jo je za vrat in udarila v obraz

Pred dnevi so jo ponovno aretirali zaradi kršitve javnega reda in miru. Ko so jo policisti namestili v službeno vozilo, jim je poskušala pobegniti. V trenutku, ko je policistka odprla zadnja vrata avtomobila, da bi sedla poleg osumljenke, jo je 32-letnica prijela za vrat in udarila v obraz.

Ostalim policistom jo je uspelo obvladati in preprečiti, da bi pobegnila. Policistka je bila v napadu lažje poškodovana.

"Preiskovalnemu sodniku sodišča v Zagrebu je bil podan predlog za odreditev preiskovalnega pripora zoper osumljenko zaradi ponovitvene nevarnosti kaznivega dejanja. Predlog je preiskovalni sodnik sprejel in ji odredil preiskovalni pripor po predlogu zakonske odredbe," so za Index potrdili na občinskem kazenskem državnem tožilstvu v Zagrebu.