Ti znaki horoskopa so vedno brutalno iskreni

V svetu, v katerem mnogi ovinkarijo in izbirajo besede, toliko bolj osvežujoče delujejo ljudje, ki vse povedo neposredno, brez olepševanja in okolišenja. Po mnenju astrologov se takšni ljudje praviloma rodijo v enem od teh treh znakov horoskopa.

Oven

Ovni so kot prvo znamenje zodiaka pionirji v vsem, tudi v neposredni komunikaciji. So impulzivni in bojeviti, kar pomeni tudi, da pogosto govorijo brez razmisleka. Njihova iskrenost ni zlonamerna, je pa surova in brez filtra. Ovni nimajo časa za diplomacijo in olepševanje resnice, resnico vidijo kot najhitrejšo pot do rešitve, vse drugo pa je izguba dragocenega časa.

Strelec

Strelci so večni iskalci resnice, ki jo želijo deliti z vsemi, pa naj vam bo to všeč ali ne. Prepričani so, da resnica osvobaja. Svojo brutalno iskrenost radi zapakirajo v optimizem in humor, s čimer nekoliko ublažijo udarec sporočila, ki pa je vedno jasno. Njihovo pomanjkanje taktnosti je legendarno, njihove namere pa so vedno iskrene. Laži so zanje največji greh.

Devica

Device so iskrene, ker so prepričane, da je vse mogoče izboljšati. Opazijo vsako nepopolnost in se čutijo dolžne, da to tudi izpostavijo. Ne zato, ker hočejo kritizirati, ampak zato, ker bi rade pomagale pri izboljšavi. Njihova resnica je praviloma praktična in pogosto v obliki konstruktivnega nasveta. Morda zvenijo ostro, a si iskreno želijo, da bi bilo vse popolno.