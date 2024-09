Ti znaki horoskopa so najbolj srečni, če so samski

Nekateri ljudje so preprosto radi sami, ob misli na večerjo ob svečah in popolni ljubezenski zvezi pomislijo le na to, da bi tako izgubili svojo svobodo. Po mnenju astrologov to velja predvsem za tri nebesna znamenja.

Vodnar

Če kdo ceni svobodo, so to vodnarji, saj ne marajo pravil, norm in spon – vključno s čustvenimi. Ves čas hočejo izraziti svojo individualnost in svet raziskovati na svoj način, zato so popolni solisti. Biti sam za vodnarje ne pomeni osamljenosti, ampak to vidijo kot priložnost za inovacije in za ustvarjanje nečesa novega ter edinstvenega.

Strelec

Strelci so kot divje reke, ne morete jih zaustaviti, lahko jih le opazujete. Svoboda jim pomeni isto kot zrak, brez nje ne morejo dihati. Vedno iščejo nova obzorja, nove ljudi in nova doživetja. Čeprav obožujejo družbo, jih ljubezenske zveze pogosto ovirajo, ker jih priklenejo na eno mesto. Srečni so, če so samski, ker jim tako ni treba nikomur pojasnjevati svojih odločitev.

Dvojčka

Dvojčki so družabni metuljčki, ves čas so obkroženi s prijatelji in vedno v gibanju. Ko pa gre za ljubezen, so pogosto raje samski, ker jih plaši misel na stabilno, dolgotrajno zvezo. So muhasti in radovedni, radi raziskujejo vse plati življenja, zveza pa bi jih lahko zadržala pri miru. Dvojčki preprosto potrebujejo svobodo, da lahko v kateremkoli trenutku spremenijo smer.