Ti znaki horoskopa se ves čas izogibajo resnim zvezam

Ljudje, ki ne verjamejo v sorodne duše, bežijo od dolgotrajnih romantičnih zvez in imajo radi svobodo, so običajno rojeni v enem od teh znakov.

Dvojčka

Dvojčki imajo radi spremembe, raznolikost in svobodo, misel na resno zvezo pa jih straši, saj se jim zdi monotona. So družabni metuljčki, ki uživajo v spogledovanju in spoznavanju novih ljudi ter se težko zavežejo le eni osebi. Čeprav niso hladnega srca, pa jih njihova potreba po raziskovanju in svobodi pogosto odvrne od resnih odnosov.

Strelec

Strelci so rojeni pustolovci, ki vedno iščejo nova doživetja in vznemirjenje, pa naj gre za kariero ali zasebno življenje. Zdi se jim, da bi resna zveza lahko močno omejila njihovega pustolovskega duha. Njihov odnos do ljubezni in odnosov je ležeren – uživajo v trenutku in se težko obvežejo, ker se nočejo počutiti, kot da so izgubili svojo samostojnost.

Vodnar

Vodnarji so individualisti, ki jim je svoboda mišljenja in delovanja pogosto pomenita več od ljubezni. Radi imajo koncept ljubezni, a imajo pri tem svoje pogoje. V resnih zvezah čutijo preveč pritiska, zato se od njih pogosto oddaljijo. Njihov razum prevlada nad srcem, zato se jim čustvena povezanost zdi ovira na poti do lastnih ciljev.