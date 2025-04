Ti znaki horoskopa imajo vedno kakšno pripombo o vas

Nekateri ljudje se preprosto ne morejo upreti potrebi, da bi na glas opozarjali na tuje napake, izražali nezadovoljstvo in dajali nasvete, za katere jih ni nihče prosil. Tuje slabosti in pomanjkljivosti najpogosteje izpostavljajo ljudje, rojeni v teh treh znamenjih.

Devica

Device slovijo po svojem nezgrešljivem občutku za podrobnosti in visokih kriterijih, ki jih postavljajo tako sebi kot drugim. Ko nekaj ni po njihovih merilih, bodo to hitro opazile in komentirale, pogosto brez občutka za čustva drugih ljudi. Njihove kritike so sicer izraz iskrene želje po izboljšavah, a njihova potreba po popolnosti neredko preseže vsako mero. Zaradi tega se drugim ljudem pogosto zdijo prezahtevne ali celo brezčutne, a vedno ponudijo tudi rešitev – skupaj s kakšno opazko.

Kozorog

Ljudje, rojeni v znaku kozoroga, so do drugih kritični zato, ker verjamejo v red, odgovornost in disciplino. Ko kdo ne dosega njihovih standardov ali se izkaže za neresnega, kozorogi to stežka prenašajo in ne bodo ostali tiho. Svoje kritike vedno utemeljijo z dejstvi, a zaradi resnega tona, ki ga uberejo, pogosto delujejo hladno in strogo. Kozorogi so prepričani, da sami najbolje vedo, kaj je najbolje, zato drugi njihove pripombe pogosto doživljajo kot zelo avtoritativne ali celo prepotentne.

Škorpijon

Škorpijoni pri ljudeh izjemno hitro opazijo nedoslednost, skrite namere in pomanjkljivosti. Njihove kritike so zelo neposredne in neredko tudi boleče, ker pri tem ne razmišljajo preveč, katere besede izbrati. Čeprav škorpijoni ne kritizirajo neprenehoma kot device, pa so njihove opazke vedno pronicljive in zadenejo v samo bistvo. Škorpijoni le stežka oprostijo in redko pozabijo, zato njihove kritike neredko izvirajo iz zamer iz preteklosti, pogosto pa so tudi posledica potrebe po iskrenosti in zaščiti lastnih meja.