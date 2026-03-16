Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
Siol.net

Ponedeljek,
16. 3. 2026,
20.31

Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Ponedeljek, 16. 3. 2026, 20.31

Sodelavci iz pekla: najtežje je delati s temi znaki horoskopa

služba, pisarna, sodelavca | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Vsaka služba ima svojo dinamiko, odnosi s kolegi pa so lahko včasih precejšen izziv. Še posebej, če so rojeni v enem od teh štirih znakov horoskopa.

Dvojčka

Dvojčki so mojstri komunikacije, zato so fantastični v mreženju, pa tudi v širjenju pisarniških tračev. Zaradi prirojene radovednosti preprosto morajo vedeti vse o vseh. Njihova sposobnost zbiranja in širjenja informacij je lahko koristna, a se pogosto zgodi, da spotoma pozabijo preveriti dejstva ali razmisliti o posledicah deljenja zaupnih podatkov. Njihova šibkost je nezmožnost osredotočanja. Lotijo se petih projektov naenkrat, težko pa dokončajo katerega od njih, ker jim je pozornost ukradlo nekaj novega.

Lev

Levi so rojeni vodje z neizmerno potrebo, da bi bili v središču pozornosti in dobivali pohvale. Odlični so v motiviranju sodelavcev, težava pa nastane, ko kaj ne gre po načrtih. Ponos jim ne dopušča, da bi priznali napako, zato postanejo mojstri v prelaganju odgovornosti na druge. V njihovem svetu projekti ne propadejo zaradi njihovih napačnih odločitev, ampak zaradi nesposobnosti drugih. Rad izpostavljajo napake drugih, da bi ohranili lasten ugled, in se najpogosteje branijo kar z neposrednim napadom.

Strelec

Večni optimisti strelci znajo videti širšo sliko, a jim zato pogosto uidejo podrobnosti. So neizmerno entuziastični, obljubljajo marsikaj, da bi dosegli potrditev svojih idej, le redko pa razmišljajo, ali jih je mogoče dejansko izvesti. Ko začetni zanos poide in so na vrsti podrobnosti ter administracija, hitro izgubijo interes. Njihova največja slabost je nezanesljivost, ves čas pozabljajo na dogovore in roke, ker že načrtujejo naslednjo pustolovščino, odgovornost za končevanje dolgočasnih nalog pa prelagajo na druge.

Ribi

Ustvarjalne in sočutne ribe se slabo znajdejo v strogem korporativnem okolju. Rade sanjarijo in se izogibajo konfliktom, zaradi česar večino delovnega dne porabijo za izogibanje odgovornosti in težkim nalogam. Ko so pod pritiskom ali pred nalogo, ki jim ni všeč, bodo odlašale do zadnjega trenutka in upale, da bo vse skupaj preprosto izginilo. Na ribe se sodelavci ne morejo zanesti, saj se bodo hitro začele sklicevati na preobremenjenost in pričakovale sočutje, predvsem pa, da bo delo kdo opravil namesto njih.

Preverite svoj današnji horoskop.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
