Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Siol.net

Torek,
4. 11. 2025,
14.29

Osveženo pred

1 ura, 33 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05

Natisni članek

Natisni članek
nebesna znamenja horoskop vodnar horoskop škorpijon horoskop tehtnica astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop november 2025 horoskop 2025 horoskop horoskop

Torek, 4. 11. 2025, 14.29

1 ura, 33 minut

November bo tem znakom horoskopa prinesel denar

Avtor:
Siol.net

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05
dekle, ženska, jesen, zima | Foto Pexels

Foto: Pexels

Po dolgem obdobju napornega dela bodo tri nebesna znamenja še pred koncem tega vknjižila precejšnje dobičke. Nekaterim jih bodo prinesli pametno poslovanje in investicije, drugi pa bodo doživeli popoln preobrat v karieri.

Tehtnica

Tehtnicam so zvezde v tem obdobju izjemno naklonjene, čakajo jih velik uspeh in znatni prihodki na računu. Priložnosti se vam bodo odpirale z vseh strani, pa naj gre za napredovanje in višjo plačo, razcvet lastnega posla ali uspeh projekta, s katerim se ukvarjate le postransko. Pomembno pa je, da si zapomnite, da uspeh ne pride sam od sebe. Čeprav vas bo mamila misel na sprostitev, je ključno, da prav zdaj v delo vložite še dodaten trud. Če hočete res dobro zaslužiti, je zdaj čas, da zavihate rokave.

Škorpijon

Smo v obdobju škorpijona in pripadniki tega znamenja boste prav zdaj začutili ugodne vplive planetov. Pričakujete lahko nenadno izboljšanje svojega finančnega stanja, kar vam bo prineslo olajšanje, ker se stvari končno obračajo vam v prid. Po zahtevni prvi polovici leta prihaja sprememba, ki ste jo dolgo čakali, pa naj gre za dodatno delo ali napredovanje v trenutni službi. Zdaj nikar ne popustite, ampak se še naprej trudite. Morda to še ni očitno, a v vaše življenje prihaja občutno izboljšanje.

Vodnar

Tudi vodnarje v tem obdobju čakajo sijajne novice. Pripravite se na finančno rast, saj boste v središču pozornosti, kar vam bo prineslo ogromno priložnosti za večanje premoženja in napredovanje. Zdaj je tudi ugoden čas, če ste razmišljali o zagonu lastnega posla ali dodatnem delu, ki bi vam prineslo še več zaslužka. Če že dolgo čakate na veliko priložnost, bodite pozorni, saj je pred vrati. Zdaj je ključno, da ostanete vztrajni in delovni ter na ta način maksimalno izkoristite vse zvezdne obete.

Preverite svoj današnji horoskop.

babica, vnukinja
Trendi Najboljše babice so rojene v teh znakih horoskopa
pogovor prepir
Trendi Ti znaki horoskopa hočejo v prepirih vedno imeti zadnjo besedo
telefon, prenosnik
Trendi Ljudje, rojeni v teh znakih, najdejo rešitev za vsako težavo
nebesna znamenja horoskop vodnar horoskop škorpijon horoskop tehtnica astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop november 2025 horoskop 2025 horoskop horoskop
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.