Nebesna znamenja, ki se ves čas pritožujejo

Devica

Device so znane po pedantnosti in perfekcionizmu, njihova gonja za popolnostjo pa jih pogosto pripelje do tega, da opazijo vsako še tako majhno pomanjkljivost. Če kaj ni natančno tako, kot so si zamislile, vam bodo to zagotovo dale vedeti. Čeprav je njihova kritika običajno konstruktivna, pa je včasih kar naporno poslušati o vsaki podrobnosti, ki ne zadostuje njihovim visokim standardom.

Rak

Rak je čustveno znamenje, ki intenzivno občuti vse, kar se dogaja okoli njega. Ko nekaj ni v redu ali ne gre po načrtih, je njihov prvi odziv pogosto čustven. Ko se pritožujejo, pa to izhaja iz globoke povezave s čustvi in njihove skrbi za soljudi. Ko boste tako naslednjič poslušali raka, kako se pritožuje nad vremenom, hrupom ali celo okusom kave, vedite, da tako izraža svojo skrbnost.

Kozorog

Kozorogi slovijo po ambicioznosti in praktičnosti. Pogosto imajo zelo jasno vizijo, kako morajo stvari potekati, in ko kaj ne gre po načrtu, so njihove pripombe neizbežne. Kozorogi se bodo nedvomno pritoževali, če bo kaj neučinkovito, slabo organizirano ali nedisciplinirano – pravzaprav se bodo pritoževali čez karkoli, kar jih ovira pri doseganju zastavljenih ciljev.