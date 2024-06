Moški, rojeni v teh znakih, so največji lomilci src

Dvojčka

Dvojčki so znani po svoji dvojni nravi ter neprestani potrebi po spremembah in vznemirjenju. Moški, rojeni v tem znaku, so zelo družabni in komunikativni, zaradi česar so še posebej privlačni, toda obenem zaradi svoje potrebe po vedno novih dražljajih hitro izgubijo interes in odpravijo naprej.

Lev

Levi so karizmatični, samozavestni in ves čas v središču pozornosti, s svojim šarmom zlahka osvojijo srce katerekoli ženske. Ker pa ves čas potrebujejo pozornost, se pogosto lotijo iskanja novih oboževalk. Moški, rojeni v znamenju leva, uživajo v spogledovanju, s tem pa neredko za seboj pustijo kar nekaj zlomljenih src.

Škorpijon

Škorpijoni so intenzivni, strastni in skrivnostni, zaradi česar so izjemno privlačni. S svojim globokim čustvovanjem lahko spletejo izjemno močne zveze, lahko pa povzročijo tudi zelo boleče razhode. Ko škorpijon začuti, da ga je nekdo izdal ali pa da ne dosega njihovih visokih standardov, zvezo brez oklevanja končajo.

Strelec

Moški, rojeni v znamenju strelca, slovijo po pustolovskem duhu in ljubezni do svobode. Njihov nemir in želja po raziskovanju jih pogosto odpeljeta na vedno nove poti. Ker potrebujejo neodvisnost, se strelci pogosto izkažejo za nezanesljive partnerje, zvezo, ki jih omejuje, pa prekinejo brez veliko pojasnil ali občutka krivde.