Ljudje, rojeni v teh znakih, so obsedeni s svojim videzom

Skrb za pričesko, oblačila in ličila je lahko način izražanja svoje osebnosti, a pri nekaterih to postane prava obsesija. Po mnenju astrologov je to pogosto predvsem pri treh nebesnih znamenjih.

Lev

Levi so rojeni za oder in reflektorje, videz pa je njihovo glavno orodje za pritegovanje pozornosti. Ljudje, rojeni v tem znamenju, preprosto morajo biti opaženi, zato ne varčujejo pri frizerju, oblačilih in modnih dodatkih. Njihova nečimrnost praviloma izvira iz želje, da bi bili najboljši in najlepši med vsemi, ki jih obkrožajo.

Tehtnica

Kot znamenje, ki vlada estetiki in lepoti, so tehtnice obsedene z ravnovesjem in skladnostjo svojega videza. Njihova garderobna omara je do popolnosti organizirana, ličila in pričeska pa vedno popolni. Nečimrnost pri tehtnicah ni le želja, da bi bile videti lepo, ampak tudi, da bi bile zaradi tega sprejete in oboževane.

Bik

Čeprav so znani po ljubezni do udobja, biki obožujejo luksuz in eleganco, ko gre za njihov videz. Vedno izberejo najbolj kakovostna oblačila in drage parfume, njihova pričeska pa je do potankosti urejena. Pogosto postanejo pretirano nečimrni, ker jim dober videz pomaga pri tem, da se počutijo samozavestne.