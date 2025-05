Ljudje, rojeni v teh znakih, se težko ločijo od staršev

Rak

Raki so brez dvoma najbolj družinsko znamenje v zodiaku. Z družinskimi člani so izjemno povezani, dom pa jim predstavlja varnost in zatočišče. Tudi ko se odselijo od staršev, ostanejo močno čustveno povezani z njimi, jih kličejo, prihajajo na kosila in so vključeni v vse družinske dogodke. Težko se odločijo za selitev, če ta pomeni, da bodo s starši preživljali manj časa.

Bik

Biki imajo radi udobje, stabilnost ter znano okolje in kaj je bolj znanega od družinskega doma? Pogosto dolgo v odraslost ostanejo doma, ker jim to omogoča varnost brez preveč stresa in sprememb. Tudi ko se odselijo, se pogosto vračajo domov, v posodah odnašajo mamino hrano in imajo radi občutek, da so starši blizu, če bodo potrebovali njihovo pomoč.

Ribi

Občutljive in sanjave ribe težko prenašajo grobe reze. Čustveno so izjemno povezane s svojimi bližnjimi, kar vključuje njihove starše. Čeprav zgodaj razvijejo svoj lasten svet, je ta še vedno povezan z njihovo družino prek vsakodnevnih klicev, deljenja skrbi in vračanja domov, ko začutijo potrebo po podpori.

Devica

Čeprav device delujejo samostojno in odgovorno, v sebi čutijo močno povezavo z družino. Rade vedo, da je z njihovimi starši vse v redu, in zanje pogosto skrbijo tudi takrat, ko živijo ločeno. Nekatere device se nočejo odseliti, ker čutijo odgovornost do staršev in želijo ostati blizu, da bi jim pomagale. Ne gre za čustveno odvisnost, ampak potrebo po redu v družini.