Ljubezen med temi znaki horoskopa je obsojena na propad

Oven in rak

Najprej se zdi kot romantični film. Oven v rakovo življenje vstopi kot vihar: samozavesten, strasten in poln iniciative. Rak po drugi strani prinese toplino, pozornost in čustveno globino. Po začetni kemiji pa pride šok - oven rine z glavo skozi zid, rak pa si želi le nežnega objema in vprašanja, kako je preživel dan. Ovnu se zdi rak odločno preveč občutljiv, raku pa se oven zdi kot robot brez duše. Skratka: nekdo bo jokal in nekdo bo izginil. Kdo je kdo, lahko uganete sami.

Lev in kozorog

Lev si želi pozornosti, aplavza in selfijev iz vseh kotov, medtem pa se kozorog ukvarja z upravljanjem prihrankov in tremi različnimi načrti za prihodnost. Levu se zdi kozorog dolgočasen, kozorog pa leva vidi kot ekonomsko nevzdržnega. Ko si lev želi občudovanja, ker je skuhal kavo, se kozorogu zdi, da hoče medaljo za dihanje. Včasih ta zveza res lahko deluje - a le če je kozorog postal menedžer levove zvezdniške kariere.

Dvojčka in ribi

Ta kombinacija je kot spajanje vetra in valov, nikoli ne veš, kako se bo končalo, veš pa, da bo polno zmede. Dvojčki ves čas spreminjajo svoje mnenje, ribe pa svoje občutke. Dvojčki bi se pogovarjali o teorijah zarote, ribe pa o sanjah prejšnje noči. Ribe se praviloma umaknejo, ko začutijo, da prihaja kaos, dvojčki pa ... Oni so kaos. Dokler traja, je zabavno, a ko je treba sprejeti kakšno odločitev, običajno vsaj eden, včasih pa kar oba izgineta.