Horoskop: komu se bodo ta teden stvari obrnile na bolje?

Oven

V prvi polovici tedna se vam bo celotna situacija, z vsemi vpletenimi vred, zdela neznosna. Komaj boste čakali, da bodo ti naporni dnevi minili in bo končno spet posijalo sonce. Z nekom se boste zapletli v prepir, ki ne bo prvi. V preteklosti sta namreč že imela konflikte, in če ne bosta sklenila dogovora, jih bosta morala reševati tudi v prihodnje. Na ljubezenskem področju se potrudite, da boste ljubljeni osebi namenili več pozornosti kot do zdaj, saj se počuti zapostavljeno. Če partnerja nimate, bodo prihodnji dnevi zelo primerni za spogledovanje in morda še kaj več. Na službenem področju boste začeli razmišljati o nadgradnji oziroma izobraževanju. Temeljito pretehtajte, preden se boste dokončno odločili.

Bik

Dolžnosti vam ta teden ne bodo pustile veliko prostega časa. Vaše roke bodo zaposlene z delom, misli pa s sestavljanjem načrtov. Na začetku tedna se bo vse vrtelo okoli denarja. Najverjetneje vas bo nekdo prosil za finančno pomoč. Če človeku zaupate, mu lahko priskočite na pomoč. Obstaja pa velika verjetnost, da bo šlo za nekoga, ki vas je v preteklosti že prinesel okoli, zato dobro premislite, kaj boste storili. V sredini tedna bo vse teklo kot po maslu. V službi ne bo večjih težav, prav tako niti na zasebnem področju. Kar si boste zadali, boste tudi dosegli. Razmišljali boste o velikem koraku naprej, za katerega potrebujete dobro finančno zaledje in zanesljive ljudi. Povprašajte nekoga, ki že ima izkušnje s tem.

Dvojčka

V tem tednu boste nagnjeni k hitrim odzivom, kar nikakor ne bo dobrodošlo. Potrebovali boste kar nekaj samodiscipline, da ne boste ukrepali prehitro. Zavestno se odzivajte na besede in dejanja. Ne dovolite, da bi vas karkoli presenetilo. V prvih dneh tedna boste na delovnem mestu učinkoviti in hitri, kar bodo nadrejeni nedvomno opazili, čeprav se vam ne bo zdelo tako. V sredini tedna bodo kljub nekaterim bolj napetim pogovorom z vašimi domačimi odnosi razmeroma mirni in skladni. Sveže zaljubljeni se še posebej proti koncu tedna pazite prenagljenosti in naivnosti, saj boste močno nagnjeni k njima. Besed ljubljene osebe nikar ne vzemite preveč resno, saj bo le čas pokazal, kako se bo razvilo. Naučiti se morate čustvene neodvisnosti in naj vas ne vrže iz ravnovesja prav vsaka malenkost.

Rak

Vse nejasnosti na zasebnem področju bodo odpravljene že v prvih dneh tedna. Ponovno se boste zavedli svojih ciljev in jasno pokazali, kaj si želite. Na splošno ste v zelo plodnem obdobju, kar se bo najbolj odrazilo na poslovnem ali službenem področju, saj boste polni kreacij in novih idej. Nikar ne dovolite, da bi jih kdo prevzel, saj bi v tem primeru požel tudi slavo. Neki prijatelj vas bo v sredini tedna prosil za pomoč. Čeprav boste na začetku oklevali, se boste odločili pravilno. Na splošno boste v tem tednu stvari prisiljeni vzeti v svoje roke, toda le tako boste dosegli želene spremembe. Samo od sebe se nikoli nič ne zgodi. Naj drugi ne upravljajo vašega življenja. Samo vi imate pravico do tega, zato se odločno postavite po robu vsem, ki bodo to poskušali.

Lev

Teden boste začeli odlično. Vaše misli bodo žive, ideje pa nadvse plodne. Še posebej uspešno jih boste lahko uporabili, če prispevate svoj del v družinskem podjetju. Morda boste celo spremenili utečen potek dela. Čeprav se nekdo, ki je privrženec bolj konservativnega pristopa, ne bo strinjal z vami, vam ga bo uspelo pridobiti na svojo stran. Vaše komunikacijske sposobnosti bodo namreč prek celega tedna odlične, zato vam ne bo težko prepričati niti najbolj nejevernih. Manj sreče se vam v tem tednu kaže na ljubezenskem in partnerskem področju. Vezani se boste ponovno zapletli v prepir, iz katerega boste odšli poraženi, samski pa boste svojo pozornost namenjali napačni osebi. Dvignite raven samozavesti.

Devica

V svoje življenje morate vključiti več sprostitve, saj ste zadnje čase zelo napeti. Če na nekaterih področjih stvari ne potekajo po načrtih, se morate vprašati, ali je težava morda v vas. S svojo energijo namreč usmerjate potek dogodkov. Z negativnim pristopom v svoje življenje kličete le negativne ljudi in dogodke. Na splošno bo v prihajajočem tednu prevladovalo dobro počutje. V službi boste z veseljem opravljali vsakodnevne obveznosti, dobro pa se boste razumeli tudi s sodelavci in nadrejenimi. Če se vam bo zdelo, da ste nepotrpežljivi, bi bilo dobro, da bi vsakič globoko vdihnili, preden bi izrekli določene besede. Imeli boste malce slabše obdobje na prijateljskem področju, saj se vam bo zdelo, da vas družba ne razume popolnoma.

Tehtnica

V tem tednu se vam bo uspelo prebiti mesto višje na službenem področju, če boste le pozorni na okoliščine. Pazite pa, da se ne boste polotili nizkih udarcev, saj bi lahko nekoga očrnili. Nedvomno vam ne bi ostal dolžan. Na splošno boste v tem tednu delovali nadvse racionalno, čustva pa boste dali skoraj popolnoma na stran. Zaradi tega utegnete imeti težave predvsem vezani, saj bo partner občutil vaš hlad. Čeprav bo težko, se potrudite, da boste od sebe oddajali vsaj nekaj topline. V sredini tedna se vam bo lahko ponudila priložnost na finančnem področju, ki vas ne bo pustila ravnodušnih. Če boste imeli opravka s pravo osebo, boste morda doživeli pravi finančni preskok. Kljub temu previdnost ne bo odveč. Proti koncu tedna vas čaka presenečenje.

Škorpijon

Če vam bo nekdo pripravil neko predstavo, nikar ne podlezite lepim in sladkim besedam, saj morda ne bodo iskrene. Le čas bo pokazal pravi obraz osebe, zato bodite potrpežljivi. Morda vam bo ta oseba pihala na dušo, ker si bo nekaj obetala od vas. V prvih dneh tedna utegnete biti malce nemirni, kar bo negativno vplivalo na vaše zdravje in počutje. Čim prej se skušajte izvleči iz objema negativnosti in naj vas ponovno prevzame pozitiva. Veliko časa se zadržujte v družbi, ki vas nasmeji in poskrbi, da pozabite na vsakodnevne skrbi. Nikar pa se ne vpletite v težave nekoga, ki vas bo na vsak način želel zvleči vanje. Saj veste, da mora vsak sam pojesti, kar skuha, sploh pa ne boste imeli moči, da bi reševali svet. Proti koncu tedna boste veliko razmišljali o financah.

Strelec

Finance v tem tednu pustite na miru, saj vam nikakor ne bodo naklonjene. Ne lotevajte se novih poslov in ne vlagajte denarja, saj se vam ne obeta nič dobrega. Raje se držite ustaljenih poti, čeprav vas bo nekdo nagovarjal v nasprotno. Na splošno boste v tem tednu precej mirni, na nek način vam bo celo uspelo najti izgubljen notranji mir. Če ne bo šlo drugače, si pomagajte z meditacijo, saj boste z njo lahko dosegli popolno ravnovesje duha in telesa. Na čustvenem področju vas utegne nekaj zmesti, zaradi česar ne boste več točno vedeli, po čem hrepenite. Najverjetneje bo šlo le za prehodno obdobje, ki ga boste prebrodili brez težav. Konec tedna bo prinesel nekaj svežine in dobre energije v vaš prenatrpani vsakdanjik.

Kozorog

Vaše misli bodo v tem tednu napete kot že dolgo ne. Nenehno boste tuhtali, kaj vse morate še postoriti. Tako na zasebnem kot na poslovnem področju se boste obremenjevali s situacijami vseh vrst. Morali se boste poskusiti sprostiti in dopustiti, da bo energija naredila svoje. S svojimi mislimi boste le zavirali potek dogodkov, zato boste morali vse negativne misli odgnati iz glave ter jih nadomestiti s pozitivnimi.

Vodnar

V tem tednu vas delo v službi ne bo pretirano zanimalo, saj boste obremenjeni z dogajanjem na zasebnem področju. Vezani boste s partnerjem kovali dolgoročne načrte, vendar se bo zataknilo, saj nikakor ne bosta našla skupnega jezika, morda niti ciljev. Samski ste se nedavno zagledali v osebo, ki vam neprestano roji po glavi. Morda je čas, da naredite prvi korak in se ne obremenjujete z vsem, kar bi lahko šlo narobe.

Ribi

V tem tednu boste polni energije, ki jo le s pridom izkoristite. Nagnjeni boste k prenagljenim in zato napačnim odločitvam, zaradi česar utegnete skreniti s prave poti. Vzemite si dovolj časa za premislek, čeprav bodo odločitve zahtevali takoj. Življenje je vaše, zato imate vso pravico do tehtnih in globoko premišljenih odločitev. Še posebej v prvi polovici tedna v zasebnosti ne bo bistvenih sprememb, čeprav si jih boste močno želeli.