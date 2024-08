Horoskop: koga čaka vznemirljiv teden?

Oven

Pri delu, dogovorih ali rokih se boste soočali z zamudami. Zelo boste nervozni in obremenjeni. V službi se boste lahko zapletli v nepotrebne in nekoristne spore. Zaradi tega bi lahko celo izgubili službo. Raje se pomirite, bodite ponižni in počakajte na novo priložnost. Zaradi dejanj in besed neke osebe boste popolnoma zmedeni. Nekoliko manj zainteresirani pa boste za tegobe ljubljene osebe. Nikakor ne boste našli volje in motivacije, kar pa se vam bo lahko poznalo tudi pri vsesplošnem ljubezenskem vzdušju. Hitro se spravite v red in poiščite smisel, ki vas bo gnal dalje. Resnično pazite, da se ne boste prenaglili.

Bik

Ta teden boste imeli priložnost za napredovanje v karieri. Vaše ideje bodo cenjene, zato jih delite s sodelavci in nadrejenimi. Na domačem področju se boste soočili z manjšimi nesporazumi, ki jih boste zlahka razrešili s komunikacijo. Pazite na ravnovesje med delom in domom. Samski lahko pričakujete povabilo na dvojni zmenek. Čeprav ponudba ne bo ravno obetavna, jo sprejmite, saj vas čaka nekaj zanimivih doživetij. Tisti, ki ste v razmerju, pa bodite pozorni na svoje obnašanje in razvajenost. Vsega ne morete dobiti v danem trenutku, pa tudi vašega partnerja to že pošteno moti.

Dvojčka

V vašem življenju se bodo ta teden pojavile nove priložnosti za rast in razvoj. Sprejmite jih z odprtimi rokami in se ne bojte tveganja. Finančno stanje se bo izboljšalo, vendar pazite, da ne zapravljate preveč. Posvetite se tudi svojemu zdravju. Pravilno upravljanje denarja bo ključ do vaše stabilnosti. Na čustvenem področju se vam obetajo nenadne spremembe. Samski boste spoznali neko novo osebo. Pazite se zlobnih jezikov, da vam ne bodo pokvarili tedna. Ne smete vsakemu verjeti na besedo, raje vse skupaj vzemite z rezervo. Čas bo ugoden tudi za reševanje družinskih sporov. Preprosto zaključite to in obrnite nov list v knjigi življenja.

Rak

V službi boste ta teden morali biti previdni pri komunikaciji. Nesporazumi lahko hitro privedejo do sporov. Na osebnem področju se boste morali soočiti z nekaterimi preteklimi zadevami. Bodite iskreni do sebe in drugih. Ohranjanje mirnosti bo preprečilo nepotrebne konflikte. Ljubezenske zadeve bodo v tem tednu bolj vezane na urejanje medsebojnih odnosov. Zaključili boste neke pogovore, ki ste jih morda že začeli, a jih niste dokončali. Sicer boste razmeroma težko našli čas, vendar vam ne bo žal, če se boste potrudili in se nekoliko več posvečali srčnim zadevam.

Lev

Ta teden na službenem področju sreča ne bo ravno na vaši strani. Čeprav boste polni novih idej in načrtov, vam čas nekako ne bo naklonjen. Moralo boste biti tudi bolj previdni kot običajno, saj boste nagnjeni k napačnim poslovnim in službenim odločitvam. Izogibajte se vlaganju denarja, da ga ne boste izgubili. Prav tako ne posojajte denarja, saj ga po vsej verjetnosti ne boste dobili nazaj. Samski boste pokazali svojo občutljivejšo plat. Če se le da, vseeno poskusite ohraniti trezno glavo, težave pa rešujte z veliko mero potrpežljivosti. Tisti v zvezi se boste trudili ugajati partnerju, izjemno boste ustrežljivi. Nesebično se boste razdajali‚ v zameno pa boste zahtevali varnost in stanovitnost.

Devica

V službi boste ta teden morali biti previdni pri komunikaciji. Nesporazumi lahko hitro privedejo do sporov. Na osebnem področju se boste morali soočiti z nekaterimi preteklimi zadevami. Bodite iskreni do sebe in drugih. Soočanje z resnico vam bo prineslo olajšanje. Če razmišljate o novi ljubezenski zvezi, potem čim prej storite korak naprej. Imate veliko zanimivih zamisli, zato se prerinite v ospredje. Tisti v zvezi boste imeli na ljubezenskem področju vse pod nadzorom, le svojega partnerstva ne precenjujte, da ne boste že kmalu razočarani.

Tehtnica

Ta teden boste imeli priložnost za učenje in rast. V službi boste prejeli nova znanja, ki vam bodo pomagala napredovati. Na osebnem področju se boste morali soočiti z nekaterimi izzivi v odnosih. Bodite potrpežljivi in razumevajoči. Nova znanja vam bodo odprla nove priložnosti. Tisti v zvezi boste končno spregledali in spoznali, da imate zelo razumevajočega partnerja, s katerim se lahko vedno pogovorite. Težave vam bo lahko povzročil le vaš temperament, zato poskusite biti kar se da mirni. Samskim pa bodo danes blokade pri komunikaciji povzročale težave. Vseeno se poskusite sprostiti!

Škorpijon

V tem tednu boste imeli veliko energije, ki jo boste lahko usmerili v delo. Vaši nadrejeni bodo opazili vaš trud in ga nagradili. Pazite pa, da ne zanemarite svojega zdravja. Poskrbite za redno telesno aktivnost in zdravo prehrano. Zdravje je ključ do dolgoročnega uspeha. Nekdo vam bo pokazal, da obstaja tudi lepši in srečnejši pogled na svet. Prepustite se toku dogajanja, a še vseeno vsakič premislite, preden boste ukrepali. Ne bodite trmasti in ne silite nikamor. Prav zaradi vseh ljubezenskih težav pa boste veliko razmišljali o potovanju, na katerem bi se sprostili. Kmalu boste pripravljeni na nov ciklus, ki vam bo bolj naklonjen.

Strelec

V službi boste ta teden morali biti bolj organizirani. Pričakujejo se novi projekti, ki bodo zahtevali vašo pozornost. Na finančnem področju bodite previdni pri večjih nakupih. Družinske zadeve bodo zahtevale vašo pozornost in podporo. Organiziranost vam bo pomagala doseči cilje. Nekoliko bolj boste osamljeni, vendar boste imeli občutek, da so za to krivi drugi, ki vas nikakor ne sprejmejo medse. Vprašajte se raje, kaj ste vi storili, da bi vas sploh spoznali. Tudi vi ste pogosto nedostopni. Proti koncu tedna vas bo vleklo ven in novim ljubezenskim izzivom naproti.

Kozorog

V delovnem okolju boste lahko uveljavili svojo voljo, vendar pa ne bodite preveč odkriti glede svojih načrtov za prihodnost. Zahvaljujoč zdravi meri zadržanosti boste lahko uspešno obdržali pobudo v svojih rokah, sicer pa se vam utegne zgoditi, da vas bo nekdo poskušal izriniti. Vsem žal ne morete zaupati. Na čustvenem področju boste pridobili mnoga nova poznanstva in izkušnje. Če imate partnerja in sta v krizi, bosta v tem tednu rešila težave, a le če se bosta zavestno trudila. Prebiti bo treba rutino. Prepustiti se bosta morala srcu in občutkom. Sklenila bosta nov dogovor.

Vodnar

Najbolj boste zadovoljni z dogodki na službenem področju. Mnogi lahko v tem tednu pričakujete celo povišico. Teden bo pomemben za vas in prinesel vam bo veliko spremembo. Odločitev, ki jo boste sprejeli, pa bo morda vsebovala kanček tveganja, saj se boste morali malce zadolžiti. Prijateljska razmerja bodo pri samskih zelo napeta. Končno boste odkrili tudi resnico in jasno vam bo, s kom ste imeli opravka. Če boste sprejeli opravičilo, se vam obeta pozitiven razplet dogodkov. Tisti v zvezi pa boste preveč zahtevni, motila vas bo vsaka najmanjša partnerjeva napaka ali napačna beseda. Veliko lažje vam bo, če ga boste sprejeli takšnega, kot je.

Ribi

V vašem življenju se bodo ta teden pojavile nove priložnosti za rast in razvoj. Sprejmite jih z odprtimi rokami in se ne bojte tveganja. Finančno stanje se bo izboljšalo, vendar pazite, da ne zapravljate preveč. Posvetite se tudi svojemu zdravju. Zdravo telo in duh vam bosta omogočila večjo produktivnost. Samski boste postavljeni pred izziv na področju medsebojnih odnosov. Vaše pobude v tej smeri bi utegnile prispevati k oblikovanju pravega ravnovesja. Poskusite se osredotočiti na trajnejše vidike življenja v dvoje. Če ste pripravljeni spustiti oklep in odpreti svoje srce, se boste lahko celo zaljubili. Tisti v zvezi pa boste lahko pristopili k življenjskemu sopotniku s srcem, polnim ljubezni.