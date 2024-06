Horoskop: koga čaka najbolj razburljiv teden?

Oven

Na finančnem področju vas bo v tem tednu presenetil nepričakovan dohodek. Zelo se ga boste razveselili, vendar pa bo tudi hitro pošel. A vseeno boste zadovoljni, saj si boste končno lahko privoščili nekaj zase. Ne pozabite tudi na kakšno malenkost za tiste, ki vas vsak dan polnijo z veseljem in optimizmom. Našli boste pravo pot, ki vam bo pomagala do razrešitve vseh težav. Čas bo pravi tudi za ljubezen. Drugi del tedna pa bo vaša živahnost bolj usmerjena v družabno življenje, prijateljevanja in ustvarjalnost. Do vam dragih ljudi boste kar preveč kritični, pazite, da ne boste pretiravali. Nimate ravno najboljše podlage za kritiziranje. Bodite do vseh prijazni.

Bik

Tudi če se vam zdi, da točno veste, kako in kaj, morda to ni res. Pazljivo! Na splošno boste v polnem naletu in na začetku se vam bo vse zdelo enostavno. V službi boste precej energični in zato boste dobili neko pohvalo in pozitivne komentarje. Ne le na vaš videz in pozitivnost, tudi na dejanja, saj boste pustili velik pečat. V družbi boste kljub obveznostim samozavestni in pozitivni. Samski izkoristite teden za uresničevanje zastavljenih ciljev. Oseba, ki jo že dlje časa želite povabiti ven, vam bo v drugi polovici tedna dala znak za korak naprej. Vezani se tokrat skušajte nekoliko umiriti. Če boste nadaljevali s takšnim tempom, vas partner ne bo mogel in vas niti ne bo želel dohitevati. V zadnjem času ste nekoliko pozabili na njegove potrebe in želje, zato bodo med vama tudi tokrat nastajli konflikti.

Dvojčka

Zelo boste drzni in pogumni. Teden vam bo naklonjen, rezultati vaših prizadevanj pa bodo prišli na površje proti koncu tedna. To boste opazili tudi na svojem bančnem računu. Zgrabite novo priložnost, ki se bo prikazala pred vrati. Vaše počutje bo naravnost odlično, polni boste energije. V tem tednu boste morali biti pozorni in pripravljeni na vse, čeprav bo to lahko naporno. Doživeli boste veliko presenečenje. Oseba, ki vam je že dalj časa všeč, vam bo dala nekaj skrivnih namigov. Srečevali se boste tudi s starimi težavami, ki vas že nekaj časa delajo živčne. Ne zavlačujte več!

Rak

Pri delu, dogovorih ali rokih se boste spopadali z zamudami. Zelo boste nervozni in obremenjeni. V službi se boste lahko zapletli v nepotrebne in nekoristne spore. Zaradi tega bi lahko celo izgubili službo. Raje se pomirite, bodite ponižni in počakajte na novo priložnost. Zaradi dejanj in besed neke osebe boste popolnoma zmedeni. Želja po igrivosti bo pri vas prisotna ves teden. To vas bo naredilo še bolj privlačne. Vaša ustvarjalnost bo kar silila iz vas in razveseljevali boste okolico, še posebej pa vašo ljubljeno osebo. Dovolj dolgo ste se zadrževali, zdaj pa se odprite in poskusite nove stvari. Uporabite svoj navdih in bodite spontani. Začinite svoje življenje, toda ne pretiravajte in se držite zarisanih mej.

Lev

Pričakujte spremembe na delovnem področju in ne spuščajte se v prepir z nadrejenimi, ker bi vam to lahko škodilo. V tem tednu boste zapravili kar nekaj denarja, nekaj si boste privoščili. Ne pretiravajte! Srečali se boste z osebo, ki je že nekaj časa niste videli. Polepšala vam bo ves teden in komaj boste čakali na naslednje snidenje. Ne skrivajte več želje po ljubezenskih spremembah. Odločite se in naredite korak naprej brez predsodkov ali razmišljanja o svoji preteklosti. Razmišljali boste o tem, kako je vaše življenje postalo ena sama idila, a ste se vseeno začeli dolgočasiti v njem. Privoščite si sprostitveno masažo in razmislite! Stvari se bodo vrnile na svoje mesto in marsikaj se bo odvilo po pričakovanjih.

Devica

V službi vaša ambicioznost ne bo poznala meja. Osredotočili se boste na pomembne delovne naloge ali celo na menjavo službe. Lahkotnejše vzdušje bo zavladalo proti koncu tedna. Precej manj boste obremenjeni zaradi službe, bolj pa se boste posvečali prijetnim stvarem in izredno boste družabni. Na splošno boste ves teden v središču pozornosti. Nekoliko manj zainteresirani pa boste za tegobe svoje ljubljene osebe. Nikakor ne boste našli volje in motivacije, kar pa se vam bo lahko poznalo tudi pri vsesplošnem ljubezenskem vzdušju. Hitro se spravite v red in poiščite smisel, ki vas bo gnal dalje. Resnično pazite, da se ne boste prenaglili.

Tehtnica

V drugi polovici tedna boste veliko odločnejši kot na začetku in vaša pozornost bo namenjena predvsem uvajanju novosti. V domače okolje boste vnesli nekaj sprememb. Znašli se boste na križišču in odločiti se boste morali, kam boste šli. Položaj boste morali pretehtati z vseh strani. Morda boste celo razmišljali o selitvi, a vas bo to hitro minilo, ko boste ugotovili, koga vse bi nato pogrešali. Prijateljska razmerja bodo pri samskih zelo napeta. Končno boste odkrili tudi resnico in jasno vam bo, s kom ste imeli opravka. Če boste sprejeli opravičilo, se vam obeta pozitiven razplet dogodkov. Vezani pa boste preveč zahtevni, motila vas bo vsaka najmanjša partnerjeva napaka ali napačna beseda. Veliko lažje vam bo, če ga boste sprejeli takšnega, kot je.

Škorpijon

V delovnem okolju boste lahko uveljavili svojo voljo, vendar pa ne bodite preveč odkriti glede svojih načrtov za prihodnost. Zahvaljujoč zdravi meri zadržanosti boste lahko uspešno obdržali pobudo v svojih rokah, sicer pa se vam utegne zgoditi, da vas bo nekdo poskušal izriniti. Vsem žal ne morete zaupati. V tem tednu bo potreba po razjasnitvi čustvenih zadev zelo močna. V vašem življenju se bo lahko pojavila oseba, ki bo v vas prebudila novo hrepenenje. Ta oseba bo imela vlogo pokazatelja, kaj je za vas v čustvenem pogledu pomembno in kaj ne. Tu bo treba pretrgati vzorce čustvene zaprtosti.

Strelec

Najbolj boste zadovoljni z dogodki na službenem področju. Mnogi lahko v tem tednu pričakujete celo povišico. Teden bo pomemben za vas in prinesel vam bo veliko spremembo. Odločitev, ki jo boste sprejeli, bo morda vsebovala kanček tveganja, saj se boste morali malce zadolžiti. Vezani boste v tem tednu hrepeneli po družbi, zato lahko pričakujete kar nekaj obiskov in telefonskih klicev. Partner, ki ste ga v zadnjem času morda nekoliko zanemarili, bo tokrat prišel z zanimivim predlogom. Samski boste spoznali, da je pot do ljubljene osebe veliko napornejša, kot ste menili. Morda bi bilo dobro premisliti, ali še naprej slepo vztrajati? Naj bo na prvem mestu razum in na drugem srce.

Kozorog

V službi bo to zelo živahen in razgiban teden, marsikaj boste morali postoriti. Zamislili si boste zanimive, a praktično neuresničljive zamisli, kar vas bo spravilo v slabo voljo. Soočite se z realnostjo. Vaše domače življenje bo nekoliko kaotično. Uvedli boste nekaj več sprememb, da bi postali srečnejši in bolj zadovoljni. Na ljubezenskem področju se vam bo veliko dogajalo, pomembno pa bo le, da boste ostali pozitivno in optimistično naravnani. Obetajo se vam novi izzivi, čaka pa vas tudi nekaj težav. Globoko v sebi boste začutili dodatno energijo, ki vas bo gnala v nove podvige. Vzemite si čas in ga delite z ljubljeno osebo.

Vodnar

Ta teden boste zelo zaposleni, ves čas boste skakali po opravkih in zmanjkovalo vam bo časa za osebno in ljubezensko življenje. Polni boste energije, zato boste brez težav postorili vse, kar boste morali. Odprite oči in prisluhnite drugim, morda vam bodo izdali nekaj pomembnega za vas in vašo srečo. Morali se boste zbrati, da ne boste ponovili neke napake, ki bi lahko spet imela neprijetne posledice. Nikakor ne hitite, vzemite si čas za razmislek. Vsega ne boste mogli dobiti v trenutku. Nekako vam ne uspeva najbolje pri srčnih zadevah, vendar se tudi trudite ne preveč. Stvarem pustite, da gredo svojo pot. Raje ukrepajte! Pričakujete lahko tudi nesebično pomoč prijatelja.

Ribi

V sebi nosite strahove iz preteklosti. Znebite se jih! Zaradi službenih dolžnosti utegnete v tem času potovati ali pa obiskovati izobraževanja. Vsekakor pa se vam obeta uspešen in deloven teden, ki bo obarvan v smeri pridobivanja denarnih sredstev. Novosti se bodo pojavile tudi v odnosih s sodelavci. Bodite potrpežljivi. Lahko bi se začeli ukvarjati tudi z novim hobijem. V začetku tedna boste imeli vezani občutek, da se vam partner premalo posveča. Žrtvujete se za nekoga, ki vam ljubezni, nežnosti in naklonjenosti ne vrača. V drugi polovici tedna se bodo zadeve že uredile. Ponovno boste našli stik z njim in si privoščili več romantike v dvoje. Samski boste izredno sproščeni, saj se boste ljubezenskih zadev lahko lotili tako, kot vam bo najbolj ustrezalo, predvsem pa brez ovinkarjenja. Vse bo na vaši strani, na vas bo le, da se boste dokončno odločili.