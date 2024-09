Oven

Širili boste idejo o tem, kako se da zaslužiti nekaj dodatnega denarja. Dan bo dober, da poberete svinčnik in pričnete pisati o vaših izkušnjah. Prelijte vaše misli na papir. Tisti, ki berejo vaše zgodbe, so nenavadno navdušeni nad vašo poštenostjo in naravnim načinom pisanja.

Bik

Danes boste zelo sočutni do drugih. Stopili boste z vaše poti, da bi pomagali prijatelju ali ljubljeni osebi v težkih časih. To bo najverjetneje v obliki čustvene podpore. Že to, da boste osebo poslušali, ji bo veliko pomenilo. Na koncu se boste tudi sami počutili veliko boljše, saj boste vedeli, da ste nekomu pomagali.

Dvojčka

Vaš odziv na stare občutke in spomine, ki bodo prišli na površje, bo močan. Določeni dogodki bodo sprožili spomine iz vašega otroštva. To bo lahko bilo malo preveč za vas, saj ste spomine na ta čas z namenom potlačili. Psihološko čiščenje vas bo pomladilo in energija se bo obnovila.

Rak

Naleteli boste na ovire pri izpolnjevanju vaših sanj. Vedite, da bo čas pomenil največ. Poglejte na zadevo še z drugega zornega kota. Ovire bodo na vaši poti zato, ker bodo skrbele, da ne boste zašli s prave poti. Bodite potrpežljivi in vrata se bodo odprla, ko bo prišel pravi čas za to. Vsekakor pa poslušajte tudi vašo intuicijo.

Lev

Danes boste delovali v situaciji, ki bo stresna in vam bo povzročila skrbi. Vedite, da ne obstaja samo negativna pot, raje poskusite z bolj pozitivno. Pozitivna reakcija bo prinesla pozitivne rezultate. Vzemite si nekaj časa in preučite, kako boste popravili situacijo na pozitiven način, da boste dobili boljše rezultate.

Devica

Poskušali boste pohvaliti neko osebo, a bo vašo pohvalo vzela kot obliko manipulacije. Težava se bo pojavila zaradi laskanja, da bi vas imeli radi. Čeprav bodo bile prijazne besede upravičene, bo motiv za tem laskanjem iskanje samega sebe. Pohvala ne sme imeti skritih namenov, drugače posameznik, ki mu je namenjena, to sprejme kot neiskrenost.

Tehtnica

Ujeti ste v neko svojo iluzijo. Postanite realistični, odmislite tisto, kar stimulira vašo domišljijo. To bo dan, ko se ne boste želeli dokončno odločiti o nečem, ker imate zdaj od tega korist. Če se že boste morali odločiti, si vzemite dovolj časa za premislek in ne sanjarite o tistem, kar se še ni in se nikoli ne bo zgodilo.

Škorpijon

To bo čas, ko bodo vaši nadrejeni podrobno opazovali, kaj delate in kako delate. To vsekakor ne bo dober čas, da bi delali napake. Zato si vzemite čas in dvakrat preverite pomembnejše stvari. Končajte vse nedokončane projekte, saj dlje kot boste čakali, težje boste vse skupaj pregledali in končali.

Strelec

V zadnjem času ste se spraševali o smislu življenja. Enostavno, v življenju je potrebno najbolje izkoristiti svoje sposobnosti. Pomislite na stvari, ki jih lahko naredite bolje kot večina. Naredite raziskavo in potem postanite profesionalec na tistem področju, ki vam je najbolj všeč. Danes bo idealen dan ,da pričnete s tem potovanjem.

Kozorog

V službi boste delali usklajeno in dobro, tudi vaši nadrejeni bodo opazili vaše vodstvene sposobnosti. Še naprej delajte v tej smeri in obeta se vam karierni preboj. S trenutnim potekom življenja, tako službenega in zasebnega, ste lahko zelo zadovoljni. Zaupajte intuiciji in občutkom, ste na pravi poti.

Vodnar

Pred vami so zagotovo novi podvigi v ekonomskem pogledu. Ne držite se le preverjenega. Čas bo pravi za tveganje. Obstaja verjetnost, da se boste v prihodnosti lahko odpravili na službeno potovanje. Izkoristite priložnost. Zbližajte se z osebo, ki vam lahko omogoči tisti položaj v službi, ki si ga zaslužite. Pokažite prednost delu.

Ribi

Na delovnem mestu se bodo pojavile nove priložnosti, ki pa jih ne boste mogli izpolniti. Pričakovanja bodo nerealna, zato namignite nadrejenemu, da vsega enostavno ne zmorete. Na finančnem področju bodite danes zelo previdni. Če resnično potrebujete določeno stvar, pojdite domov in premislite dvakrat. Ne prenaglite se pri nakupovanju.