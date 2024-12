Oven

Spravite nekaj vaših fantastičnih idej v uporabo. Eno je biti genij z veliko mojstrskih del, ki se vam porajajo v glavi, drugo pa je, da dejansko spravite stvari v gibanje. Polni boste besed, a danes bo pomembno, da stopite v akcijo. Omejitve izginjajo, zato naredite, kar boste lahko. Spravite ideje na dan, še preden bo prepozno.

Bik

Dan boste začeli zelo optimistično, a se bo nadaljeval bolj žalostno, saj se boste nalezli prijateljeve slabe volje. Zvečer si boste zopet dovolili začutiti optimizem in vsaj za trenutek se boste nehali ubadati s prihodnostjo. Večer bo minil v znamenju novih načrtov. Sklenili boste tudi novo poznanstvo!

Dvojčka

Vesolje vas bo iskalo, kar vam bo tudi zelo očitno pokazalo. Nikoli niste ponudili roke drugim, a ste sedaj vi tisti, ki mu drugi pomagajo rešiti nastalo situacijo. Seveda so prijatelji zato, da pomagajo. Samo nikar, ko bo vse rešeno, ne pozabite, kaj so storili za vas. Nikar ne pozabite na njih, ko bodo potrebovali vašo pomoč.

Rak

Danes boste precej zmedeni. Dan bo tak, da dogodki ne bodo potekali po načrtu. To pa zaradi dejstva, ker imate številne nedokončane obveznosti in bi morale biti že vse končane. Delali boste več opravil hkrati in vse skupaj boste poskušali končati. Ne bojte se vprašati za pomoč, saj jo boste nujno potrebovali.

Lev

Danes boste energični, a bo za vas težko karkoli narediti. Težko vam bo ustreči. Vaša intuicija bo zelo izražena in zato boste nadvse zahtevni. Usmerite se na nekaj kreativnega in drznega, tako boste srečnejši. Sodelujte z drugimi, prisluhnite njihovim željam in posvetite pozornost njihovim potrebam, kar vam bo vsem dobro delo.

Devica

Stvari se bodo počasi spremenile, ne spreglejte namigov. Vse, kar je nekoč bilo trdno in stabilno, bo sedaj majavo. Vsi imamo radi, da so stvari predvidljive v večini primerov, a je včasih dobra tudi kakšna sprememba. V vašem življenju se bo pojavi nekdo, ki bo vse postavil na glavo. Le tako boste spoznali, ali ste z življenjem zadovoljni.

Tehtnica

Lahko se bo pojavil navdih, ko se boste spominjali vaših prvotnih idej. Zato nosite s seboj vseskozi svinčnik in papir, da si boste ideje lahko zapisali. To bodo kratkoročne in kreativne ideje, ki jih kasneje ne boste mogli več priklicati nazaj v spomin. Zapišite si vse ideje, tudi tiste, ki se vam ne bodo zdele najboljše.

Škorpijon

Danes vas bo prijatelj prosil za uslugo, a bi vas pomoč lahko preusmerila v napačno smer. Zato boste pod pritiskom, saj ne boste imeli časa pomagati, hkrati pa ne boste želeli razočarati prijatelja. Prepričajte se o njegovih namenih. Razložite mu, kaj mislite in ne uničite prijateljstva.

Strelec

Dobili boste novico, da na obisk prihaja star prijatelj ali znanec. Morda boste malo živčni, ker niste obdržali stika z njim. Skrbelo vas bo, da je užaljen. Splošno znano je, da danes zaradi današnjega tempa nihče nima časa za druge. Pojasnite mu to in spoznali boste, da imata enako mnenje. Vsa ostala nesoglasja pa bodo izginila ob pijači.

Kozorog

Zadnje čase zelo radi komplicirate, današnji dan pa bo ravno pravšnji, da poskusite poenostaviti vaše življenje. Upočasnite ritem in poglejte, kje ste do sedaj pretiravali. Ne ustavite se ob vsaki podrobnosti, tako ne boste mogli uživati. Poskrbite, da boste v prihodnje bolj spontani.

Vodnar

Nekdo, ki vam je blizu, vam zelo zavida. Vse skupaj je čisto neškodljivo, a še vedno pazite na nenadne komplimente, ker verjetno ne bodo mišljeni dobronamerno. Ta oseba bi vsekakor želela biti v vaših čevljih, a najverjetneje ne bi mogla narediti, kar ste vi že končali. Enostavno nadaljujte svojo pot in sledite svojim ciljem.

Ribi

Polni boste energije, a boste delali tudi stvari, ki sicer niso v vaši naravi. Zelo boste razdražljivi, morda celo žaljivi do drugih, zato se skušajte vsaj malce nadzorovati. Preden boste komu kaj očitali, dobro premislite, če imate za to podlago. V nasprotnem primeru bi lahko koga tudi izgubili. Premislite!