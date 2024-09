Oven

Čas je, da usmerite svoje misli v prihodnost. Osredotočite se na področje, ki vam bo omogočilo raziskovanje vašega razuma in njegovih zmožnosti. Koliko časa je že minilo, odkar ste naredili nekaj čisto spontanega? Zakaj ne bi pričeli ponovno študirati? Zakaj se ne bi naučili igrati inštrumenta? Vse je mogoče, upajte si.

Bik

Danes bo pravi dan za dodaten zaslužek, toda ostali bodo težko razumeli vaš finančni korak. Bodite previdni, ko boste izražali vaša čustva, ne delajte tega preveč odprto. Tako ne boste ranjeni, če ne boste dobili odgovora, ki ga boste želeli. Uskladite vaše načrte in sredstva, potem pa se enostavno nekam usedite in uživajte.

Dvojčka

Spomnili se boste na priložnost za zaslužek, naredili boste poslovni načrt, ki bo perspektiven. Danes bo razumevanje doseženo s pomočjo prijatelja. Presenečeni boste, ker se boste še vedno počutili slabo od naključne hrane in slabega spanca. Sporočila, na katerega že nekaj časa čakate, najverjetneje še ne boste dobili.

Rak

Današnji dan bo več kot primeren za nove začetke, zato ne razmišljajte preveč, ampak hitro ukrepajte. V novi situaciji boste hitro odkrili pomembne prednosti. Nekoga boste videli v povsem drugačni luči kot do zdaj. Zaradi tega boste že dopoldne nekoliko mirnejši, zvečer pa vam bo srečanje z njim odprlo oči.

Lev

Uživali boste ob ogledu filma s posebno osebo ali v družbi prijateljev. Vaša sposobnost, da se lahko popolnoma predate drugim in odmislite skrbi, je enkratna. Vitalnost in moč se bosta vrnili in to ravno ob pravem času, da boste zaključili del projekta ali pa boste pričeli z novim. Sledite svoji intuiciji in delo bo še boljše.

Devica

Ne boste ravno najbolje razpoloženi. Vaše razpoloženje bo nihalo od dobrega do slabega. Poskusite biti prijazni, pa čeprav boste bili razočarani. Okolica bo opazila vašo prijaznost. Zelo zaposleni boste, samo ne pretiravajte ali pa boste to obžalovali. V vaše življenje bo lahko vstopila zanimiva oseba.

Tehtnica

Investirali boste čas in denar v izboljšanje doma, a nikar se ne prepirajte o stroških. Bodite pripravljeni na to, da se boste morali srečati na sredi poti. Preverite vaš prihodek in vse odhodke. Posvetujte se s svojim bančnim svetovalcem in dobro poslušajte, ko vas bo usmerjal.

Škorpijon

Dan bo idealen za druženje z ljudmi. Našli boste osebo, ki bo prav posebna in privlačna. Kakorkoli, kasneje boste želeli nekaj časa samo zase. Resnica o vašem prijatelju bo kmalu prišla na dan, še hitreje kot pričakovano. Imate dober načrt, da boste naredili vtis pred drugimi pri nekem novem poslu, potrudite se!

Strelec

Nepričakovan dobiček bo kmalu izboljšal vaše finančno stanje. Za uspeh v vaši karieri držite svoje zasebno življenje stran od poslovnega prostora. Izogibajte se opravljanju in pogovorom s sodelavci, da ne boste pokvarili svojega ugleda. Podvrženi boste napredovanju, težkim nalogam in obveznostim.

Kozorog

Zelo boste zadovoljni z razvojem določenega dogajanja, za katerega dolgo niste vedeli, v katero smer se nagiba in kam bo šel. Sedaj boste spoznali, da voda teče na vaš mlin, kar vas bo zelo razveselilo. Čakanje se vam bo obrestovalo in lahko boste kmalu želi uspeh in nagrade svojih preteklih dejanj.

Vodnar

Danes bo pri vas prisoten občutek, da se vaše želje na poslovnem področju ne bodo nikoli uresničile. A zagotovo ne bo tako, samo malo morate počakati na obdobje, ki vam bo bolj naklonjeno, pa boste dosegli zadane cilje. Danes res nič ne bo potekalo po načrtu, a že jutri boste začutili novo moč in energijo.

Ribi

Vaše počutje bo danes malce slabše kot prejšnje dni. Dobro bi bilo, da bi si za reševanje zadev najprej vzeli čas za razmislek in šele nato še čas za samo reševanje. Tako bi vse lažje rešili. Previdni bodite, saj vam dan ne bo preveč naklonjen. Danes ne sprejemajte odločitev, raje počakajte na jutri.