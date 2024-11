Oven

Bližje kot bo zaključek dneva, tako se boste tudi vi počutili bolj sproščeno in svobodno. Ne bo več napetosti. Po vsej verjetnosti boste odpotovali nekam na poslovno pot ali pa na zasebni obisk v tujino, kjer boste prišli do zanimivih poslovnih zamisli. Bodite previdni z denarjem, varčujte ga in ne zapravljajte za drage stvari.

Bik

Današnji dan boste po vsej verjetnosti doživeli kot izjemno naporen in težak, saj se bosta v vašem znamenju nahajala dva težka planeta. Eden od njiju vas bo silil k akciji, drugi pa vas bo blokiral s strahom. Ta strah poskušajte premagati in zahtevajte tisto, kar mislite, da si zaslužite. Izboljšajte razpoloženje, da ne boste padli v depresijo.

Dvojčka

Danes boste morda videli vse v temnejši luči, kot to dejansko bo. Nezadovoljni ste s položajem, ki ga imate in nimate dovolj motivacije, da bi se borili, saj vas blokira čustvena neizpolnjenost. Ne začenjajte ničesar, če boste delali polovično. Kar ste prevzeli nase, nujno opravite do konca in počakajte na denar.

Rak

Partnerju boste težko oprostili danes izrečene besede, a boste čez nekaj časa spoznali, da so bile na mestu. Kritike je vedno težko sprejeti. Ne bodite zamerljivi, ampak sprejmite njegove predloge in želje ter poskušajte kaj popraviti in izboljšati. Le vi lahko vplivate nase, a zavedajte se, da boste s tem postavili vajin odnos na novo raven.

Lev

Z določenimi dejavnostmi boste poskušali okronati svoje dosedanje zalaganje in znoj, ki ste ga vložili v neko delo. Morda boste to delali ravno takrat, ko bo vaša pozicija počasi slabela, zato se boste lahko hitro precenili. Ne odločajte se v naglici in brez podrobne analize vsega, kar bi lahko izgubili.

Devica

Vzemite si malo prostega časa, če boste le lahko. Danes boste pod stresom kot ponavadi, v osebnih razmerjih harmonija ne bo prisotna. Nagnjeni boste k temu, da se boste zapletali v resne pogovore in nesoglasja z drugimi. S partnerjem poskusita razrešiti vse nastale težave iz preteklosti. Dober pogovor vam bo dobro del.

Tehtnica

Vrženi boste v pogovor z drugimi o svojih notranjih čustvih, preteklosti in ostalih osebnih problemih. Ste sočuten poslušalec, z znanjem iz lastnih izkušenj poskušate pomagati drugim pri čustvenih težavah. Srečali boste tudi osebo iz preteklosti, ki vam je nekoč veliko pomenila.

Škorpijon

Situacija na nebu se je spremenila, iz vašega znamenja je odšlo vse negativno in občutite veliko razbremenitev. Izkoristite prijeten predah in uživajte v delu ter vnesite tudi neke novosti v življenje. Pustite domišljiji prosto pot in naj vas ne bo strah dati predloge, ki bodo presenetili vaše nadrejene. Ustvarjajte.

Strelec

Danes boste zelo pridni in delavni. Vaša podjetnost se bo dopolnjevala z uspešnim obdobjem, a pod vprašajem bosta vaš odnos do dela in priložnost, da se boste dokazali z novimi poslovnimi izzivi. Fizično bodite čim bolj aktivni in posledično boste bolje razpoloženi in bolj zdravi. Zdravje bo povsem dobro.

Kozorog

Najbolj navadna mesta lahko prinesejo najbolj neobičajno ljubezen. Poskrbite, da boste danes končali čim več vsakdanjih opravkov. Tudi če boste samo odnesli smeti v zabojnik, vas bo lahko to pripeljalo do resnične povezave. Nikar ne čakajte in naredite kaj, da boste spoznali nove ljudi.

Vodnar

Družinski člani bodo zahtevali vaš čas in delili svoja čustva z vami. Bistvenega pomena pa bo, da boste vi razkrili svoje skrivnosti osebi, ki ji zaupate. Popoldne boste preživeli v družbi ljudi, ki vam veliko pomenijo. Tudi zvečer boste prav zaradi tega mirno zaspali. Pred vami je uspešen dan.

Ribi

Pohvalila vas bo oseba, katere mnenje vam pomeni največ. Zdelo se vam bo, kot da vas ta človek gleda z drugimi očmi. Nekomu pa boste tudi pripravljeni pomagati in se boste tako izkazali kot odličen pomočnik. Zelo boste odprti in dovzetni za vplive iz okolja, tako pozitivne kot, na žalost, negativne.