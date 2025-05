Oven

Vaše razpoloženje se iz dneva v dan izboljšuje, kar vas zelo veseli in prav tako ljudi okoli vas. Še naprej boste zadovoljni, srečni ter zdravi. Z rednimi pregledi pri zdravniku ste dosegli, da sta se zdravje in počutje izboljšala, vitalni ste in polni pozitivne energije. Nadaljujte z vsakodnevno telovadbo in zdravo prehrano.

Bik

Prosti čas boste še najraje preživljali s svojo družino ali otroki. Tudi če še nimate svojih, se boste zabavali z nečaki, nečakinjami, morda z otroki prijateljev in znancev. Igrali in veselili se boste z njimi in se spomnili svojih otroških dni, ko ste razposajeno tekali po dvorišču družinske hiše. Takrat ste še bili svobodni in brez vseh obveznosti.

Dvojčka

Nagnjeni boste k temu, da boste sledili toku ljudi in situacij, privabljali boste, kar boste potrebovali in dopustili svetu, da bo prišel do vas. Ljubezen, čustveno zadovoljstvo in harmonija bodo prevladovali v vašem osebnem razmerju. Čas bo idealen za počivanje in za uživanje v partnerjevi družbi.

Rak

Žive in čudovite sanje bodo lahko vir vašega navdiha za vaše prihodnje projekte. Skozi ves dan boste nadvse veseli in optimistični, vaše navdušenje se bo nadaljevalo. Uspešni boste tako pri karieri kot razmerjih. Vaša povečana intuicija bo izboljšala razumevanje drugih. Ne bodite presenečeni, če bodo prijatelji in sodelavci želeli vašo pomoč in navodila.

Lev

Zalotili se boste, da razmišljate o počitnicah. Zadnje čase ste veliko delali in čutite, da si zaslužite odmor. Letos boste najverjetneje želeli početi nekaj čisto drugačnega. Morda boste potovali v tuje dežele. V odnosih boste bližje svojim najdražjim in zelo boste optimistični glede vaše prihodnosti. Uživajte.

Devica

Vaše zdravje bo v najboljši formi. Sploh danes boste fizično, čustveno, duhovno močni in pripravljeni, da boste izkoristili notranjo moč. Lahko da se bodo sprostile stare travme, kar vam bo preprečevalo, da bi lahko šli naprej. Preprosto pozabite na pretekle teme in težave, nadaljujte taki, kot ste in uživajte.

Tehtnica

Razumevanje potreb in želja drugih bo obogatilo vaša razmerja. Vaša intuicija bo močna in verjetno boste nagonsko brali misli, občutke, potrebe in želje drugih. Prostovoljno boste posredovali vaše izkušnje, znanje in razumevanje. Socialni dogodki vam bodo prinesli nove prijatelje.

Škorpijon

Na splošno znate dvigniti samozavest drugim ljudem in dobri ste pri zaznavanju njihovih misli in občutkov. A danes bo ta talent zelo okrepljen zaradi povečane intuicije. Zato boste še posebej navdušeni in optimistični. Delovno in domače življenje bosta dobra. Fizično boste zdravi, živahni in duhovno boste močni.

Strelec

Komunikacija z bližnjimi prijatelji in romantičnim partnerjem bo še posebej dobra, saj boste bolj v stiku z ljudmi, ki so vam blizu. Otroci bodo lahko bili tudi vir vaše zabave. Vaša kreativnost in inspiracija bosta močni, zato bo to idealen dan za zagon novega projekta. Vaše navdušenje in optimizem vas bosta pognala do novih dosežkov.

Kozorog

Nedavni uspeh vas bo vodil do novih idej, kar bo na splošno izboljšalo vaše stanje. Danes boste še posebej odločni in samozavestni glede vaše prihodnosti. Vaši načrti se bodo dobro iztekli. Začutili boste tesnejšo povezanost z družino, saj bo nivo vaše intuicije visok, zato boste lahko zaznavali misli in občutke drugih

Vodnar

Običajno poskušate videti stvari na logičnem in intelektualnem nivoju, a danes vas bo moč vaše intuicije presenetila. Vaša komunikacija bo bolj subtilna kot besede. Danes boste najverjetneje zelo optimistični, navdušeni in zelo navdihnjeni glede na vse okoliščine. Nadaljujte po vaši poti.

Ribi

Pred vezanimi je miren dan, ko se ne boste prav nič naprezali. Vzdušje med vama bo prežeto s pozitivnimi energijami, zato dan poskusite izkoristiti za nadgradnjo vajine ljubezni. Tudi samski danes ne boste imeli nobenih posebnih težav. Morda se boste znašli celo ob pravem času na pravem mestu.