Dnevni horoskop: tehtnicam bo dan polepšalo srečanje, levi boste razočarani

Oven

Danes si privoščite počitek. Presenetili boste sami sebe, saj niste vedeli, da ste lahko mojstri lenarjenja. Naberite si nove zaloge energije, saj bo že jutrišnji dan zelo naporen. V ospredje bo stopil razum, kar vas bo lahko tudi zelo utrudilo. Naj bo ta dan poln prijetnih trenutkov! Še vedno pa pazite tudi na finance.

Bik

Tudi danes boste zamišljeni. Ideja, ki se vam bo porodila v mislih, bo seveda uresničljiva, vprašanje pa je, ali ste dovolj drzni, da jo boste tudi izpeljali. Danes lahko pričakujete obisk prijatelja ali znanca, ki vas bo navdušil s prijetno novico. Posvetite svoj čas družini in skupnim pogovorom, saj kadar imate veliko dela enostavno ne utegnete. Počutje: pazite na prebavila.

Dvojčka

Danes boste svet videli bolj pasivno. Kljub temu, da boste v domačem krogu, bodo vaše misli daleč proč. Res je, da pri delu ni vse tako, kot bi moralo biti, toda najbolje bi bilo, da bi ohranili upanje in optimizem. Današnji dan izkoristite za sprostitev, odpravite se v naravo in ponovno odkrijte vaš notranji jaz. Fizična aktivnost vam bo dobra dela. Poiščite pot nazaj k sebi.

Rak

Še vedno boste razmišljali o težavi na delovnem mestu. Ne odlašajte več dolgo. Danes dobro premislite o težavi in se z njo soočite. Ko boste našli alternativno odločitev, se vam bo odvalil kamen od srca. V večernih urah lahko pričakujete obilo prijetnih trenutkov. Večer bo namenjen druženju z bližnjimi. Prisluhnite jim, saj jih do sedaj niste dovolj pozorno poslušali.

Lev

Razočaranje na osebnostnem področju vam bo kratilo spanec. Čas je, da sprejmete, da na svetu ne obstajajo le dobri in iskreni ljudje. Prenehajte sanjariti. Poiščite način, s katerim se boste odzvali. Bodite velikodušni, saj boste tako presenetili nasprotnike. Tudi danes bodite previdni, ko bo šlo za denarne zadeve. Namenite čas družini!

Devica

Danes se boste prepustili pristnim čustvom in inspiraciji. Če se boste vsaj malo potrudili, boste lahko naredili pozitiven vtis na okolico. Neki dogodki na začetku dneva bodo sicer prinesli slabo voljo ali celo jezo, vendar boste hitro umirili razgrete strasti. Kljub vsemu ne boste naredili ničesar, kar bi kasneje obžalovali.

Tehtnica

Danes bo možno prehodno nezadovoljstvo. Dan boste začeli povsem običajno, a se boste po dolgem poležavanju le odpravili ven med ljudi. Srečali boste neko osebo, ki bo v vaše srce ponovno vnesla toplino in nežnost. Prav zaradi tega pa bo vaše razpoloženje zvečer že veliko boljše.

Škorpijon

Načrti se bodo pokazali kot moteči, sprejeti boste morali nekaj sprememb. Umik urnika pa bi lahko negativno vplival na izpolnitev. Potrudite se in naredite najbolje, kakor znate, da se boste prebili skozi zahteve. Popoldne se odpravite nekam na krajši oddih. S seboj vzemite kamero, če boste videli kaj, kar vam bo všeč.

Strelec

Naredili boste načrte za izboljšanje razmer doma ali pa boste opravili nekaj obveznosti. Poskrbeli boste, da bo dom spet srečno okolje. Če boste vljudno vprašali za pomoč, jo boste dobili in tako bo vaše življenje lažje. Voda je čudovita za lajšanje napetosti. Pojdite se namakat, plavat ali potapljati.

Kozorog

Pripravite se, da boste doživeli nekaj lepega. Na žalost pa je lahko prijatelj kot mokra odeja. Na srečo boste našli romantični interes, da boste sodelovali. Vaša ljubezen do družine je močna in veseli ste, da lahko pokličete starše kadarkoli. Vzemite si čas za oddih, uživajte v družbi prijateljev in bližnjih.

Vodnar

Tudi danes boste pri delu zelo zagnani. Pričakujete lahko klice nadrejenih, ki vas bodo spodbujali k večji storilnosti, vi pa jim boste brez ugovarjanja le prikimali. Ker niste stroj, bodite pazljivi, da se ne bo vaše počutje obrnilo na slabše. Konflikti v službi bodo mimo, zato bo vzdušje prijetnejše. Pazite na zdravje!

Ribi

Umetnost ni nujno vaša močna vrlina. Nihče vas ne bo obtožil, če boste preveč občutljivi do čustev drugih ljudi, a danes boste obrnili nov list. Novi in izboljšani ton vaših misli in čustev bo veliko bolj skrbeč do okolice. Zelo boste presenečeni, kako učinkovit je lahko ta pristop. Vsekakor sledite vaši intuiciji.