Oven

Občutili boste neprijeten vpliv neke osebe, ki vam bo skušala na vsak način vsiliti svoje mnenje, vi pa se ne boste mogli temu dovolj odločno upreti. Pazite, da zaradi svoje neodločnosti ne boste nato koga prizadeli, ko vam bo hotel dati dobronameren nasvet. Dobro premislite, preden boste izrekli kakšne besede.

Bik

Pred vami je pozitivno obdobje za ljubezen. Zdelo se vam bo, da si želite ljubezni in novih poznanstev, še posebej samski. Stremeli boste k svojemu cilju, zato se ne čudite, če se boste kmalu zapletli v romantično razmerje. Vezani se boste danes potrudili za svoje razmerje. Proti večeru lahko pričakujete ogromno druženja in zabave!

Dvojčka

Izogibajte se stresu, sicer se boste znašli v razpravah in sporih. Lahko pričakujete spremembe na delovnem mestu, saj vam bo poslovno življenje na splošno najbolj pomembno. V ospredje bodo stopile vaše ambicije, disciplina in odgovornost, velika bo tudi želja po učenju in napredovanju. Neuspeh boste doživljali zelo fatalno!

Rak

Danes boste zares živčni, kar bo lahko negativno vplivalo na odnose. Previdno, če ste vezani. Ne sklepajte, da lahko celoten scenarij v ljubezni predvidite vnaprej. Prav je, da se prepustite. Če ste imeli slabo izkušnjo v preteklosti, ni nujno, da bo tudi tokrat taka. Tisti, ki ste šele pričeli z odnosom, boste polni dvomov. Znebite se jih!

Lev

Od vas se bo pričakovalo, da boste pomagali sodelavcem, da boste sodelovali pri novem projektu in da boste mlade osebe vpeljali v svoj posel. Morda boste začutili, da je nastopil čas za umik. Mlajšemu, neizkušenemu šefu boste povedali svoje kritično mnenje, a če se boste želeli boriti zase, storite to na miren, diplomatski način.

Devica

Ljudje okoli vas bodo še posebej kritični do stvari, ki jih boste počeli. To bo rezultat tega, da ne živite tako, kot bi morali. Več pozornosti namenite tudi željam bližnjih, večkrat jim prisluhnite in tudi oni bodo postali bolj razumevajoči do vaših potreb in dejanj. Vsekakor pa poslušajte tudi vašo intuicijo.

Tehtnica

Dan boste namenili družini. Klepet ob kavi bo omogočil, da boste z družinskimi člani ponovno vzpostavili stik. Zgodbe minulega tedna so lahko zanimive, mar ne? Občutite to povezavo in dobro voljo. Splošno počutje bo odlično, pazite le na možnost prehlada. Odmislite delo in težave, ki jih imate na delovnem mestu.

Škorpijon

Nebo vašega družinskega življenja se bo razjasnilo. Napete situacije in odnosi se bodo umirili, kar vam bo dalo občutek varnosti in zaupanja v bližnje. S prijatelji boste prav tako imeli zelo pristen odnos. Vezali vas bodo skupni interesi in na skupnih izletih boste še posebej vi zelo uživali.

Strelec

Čas je, da se osredotočite na prihodnost in pozabite na preteklost. Posvetite se svojemu partnerju, saj vas ta trenutno potrebuje. Zdi se, kot da ne more brez vas. Pred vami so pomembne odločitve na ljubezenskem področju, ki pa jih boste morali kmalu sprejeti. Samski boste zelo razdvojeni. Prisluhnite notranjemu glasu, saj vas ta do sedaj še ni razočaral.

Kozorog

Prebudilo se bo vprašanje nasledstva ali skupne lastnine. Današnji vplivi vam ne bodo šli na roko, zato se ne zapletajte v takšne in podobne teme. Namesto dogovora bi lahko dobili prepir in nerazumevanje. Veliko vam bodo pomenile zabave, uživali boste v neobveznih pogovorih z veliko humorja ter medosebnega razumevanja.

Vodnar

Občutili boste težo in pritisk na številnih življenjskih področjih. Malo bolj napeti kot običajno bodo tudi odnosi v poslovnih krogih. Sodelavci ne bodo srečni zaradi vaših ambicioznih načrtov, a vi boste odločno vztrajali pri odločitvi, da boste vse naloge končali pred rokom. Pazite na prehrano.

Ribi

Pazite na odnose! Zdi se, kot da vas je slabo počutje povsem prevzelo. Ne bojte se, saj bo minilo. Največ teden dni boste lahko med vama s partnerjem čutili neko oddaljenost. Strasti sicer ne bo manjkalo, toda zdelo se vam bo, da nekaj ni tako, kot bi moralo biti. Samski boste še vedno v drugem svetu. Pustite, da vas prevzamejo čustva.