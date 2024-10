Oven

Hiteli boste kot nori. Premislite o svoji strategiji pri delu in ne bodite tako natančni. Res je, da so vam zaupali nove delovne obveznosti, toda tako jih ne boste končali v roku. Finance bodo še vedno na slabšem nivoju. Razmislite o dodatnem delu, če vam gre na tesno. Zdravje: proti večeru si privoščite dovolj razvajanja. Zaslužite si!

Bik

Danes bo v ospredju zaskrbljenost zaradi financ. Dan boste želeli preživeti aktivno, toda tega vam finance žal ne bodo dopustile. Ne dolgočasite se. V življenju ne gre vedno vse po načrtih, zato popestrite večer z družabnimi igrami. Delovni dan bo minil zelo hitro. Nove delovne obveznosti ter učenje in priprava vas bodo zamotili. Čas v službi bo minil zelo hitro.

Dvojčka

Odnosi pri delu bodo še vedno zapleteni. Zdelo se vam bo, da vas nihče ne razume, zato s sodelavci danes ne boste vzpostavili dobre komunikacije. Nič za to, vsak od nas doživlja vzpone in padce. Finance bodo končno stabilne. Zahvalite se partnerju, ki vas posluša in vam svetuje. Povabite ga na večerjo. Zdravje: premislite o svoji fizični aktivnosti.

Rak

Kljub temu, da imate ogromno dela, ste še vedno zagnani in polni energije. Bravo! Pričeli ste zelo dobro, zato ste lahko prepričani v uspeh, ki se bo na vaši poti pojavil zelo kmalu. V službi bodo vsi opazili vašo zagnanost, ki bo danes vredna občudovanja. Pazite na zdravje! Napor pri delu bi se lahko izrazil v težavah s prebavo.

Lev

Ohranite ideje zase, tako se boste izognili sporom pri delu. Prav je, da izrazite svoje mnenje, toda danes bodo nesoglasja prehuda, zato se bo potrebno zadržati. Če boste ravnali nepremišljeno, pa lahko pričakujete zaplete in prepire. Zdravje: v sebi boste čutili nemir. Res je, da vam v zadnjem času ne gre vse od rok. Zvečer se naplešite in se znebite negativne energije.

Devica

Danes boste razmišljali o svojem finančnem stanju. Če načrtujete večji nakup ali potovanje, vam svetujemo, da si naredite načrt. Tako boste lahko mirni glede prihodnosti. Pri delu boste zelo zagnani, saj ste prepričani, da vam bo to v prihodnosti omogočilo stabilnejše finančno stanje. Delovni dan bo minil hitro, pričakujte zelo dinamičen večer, poln smejanja. Smeh je pol zdravja!

Tehtnica

Situacija pri delu se bo odvijala zelo hitro, kar vas bo v mnogih pogledih presenetilo. Sami ne boste verjeli, da se stvari odpirajo s takim tempom. Vaše komunikacijske sposobnosti bodo zares odlične. Na področju financ lahko tudi danes pričakujete manjše odlive. Zdravje: pazite, saj obstaja možnost prehlada.

Škorpijon

Pri delu bo tudi danes vladala zmeda. Svetujemo vam, da se nadzorujete, saj obstaja nevarnost zmot, ki vam zagotovo ne bi prinesle nič dobrega. V popoldnevu pokličite prijatelja in videli boste, da vam bo odleglo. Delovne obveznosti boste vnesli tudi v vaš dom. Pretirana živčnost zaradi dela pa bo lahko doma ogrozila odnose. Previdno!

Strelec

Finance vam bodo še vedno naklonjene, čeprav lahko danes pričakujte odlive z bančnega računa. Svetujemo vam, da premislite o tem, kaj je zares potrebno in kaj ne. Vaše splošno počutje bo odlično, še posebej v večernih urah, ko boste začutili željo po plesu. Predajte se ritmu življenja. V službi boste osredotočeni na svoje delo, zavidanje sodelavcev boste odmislili. Bravo!

Kozorog

Odnosi pri delu se bodo poslabšali. To, da vam nekdo želi prekrižati poti, je znano. Toda premislite, morda si oba želita podobno. S tem ni prav nič narobe, zato dopustite, da zmaga boljši. Pokažite zrelost pri razmišljanju in pripravljenost na delo. Tako vam uspeh zagotovo ne bo ušel. V financah danes ne pričakujte večjih sprememb, a previdnost ne bo odveč. Zdravje: v popoldanskem času se bodo lahko pojavile težave s prebavili. Ne bodite živčni.

Vodnar

Na področju dela in poslovanja boste čutili premike naprej in napredovanje. Res je, da imate visoke cilje, toda zagotovo ne letate previsoko. Danes boste predani delu, kar bo nadrejenim pričaralo pozitivno mnenje o vas. Pazite na zdravje in počutje, saj se bodo lahko pojavile bolečine v ledvenem predelu.

Ribi

Na delovnem mestu boste čutili pritiske. Zagotovo ne boste svobodni kot ptička na veji, zato se bo danes potrebno prilagoditi in podrediti. Danes ne boste mogli uveljaviti svoje volje, saj niste na dovolj visokem položaju, da bi lahko odločali o vsem. Ne bodite razočarani, ohranite ideje zase. Če vas ovirajo finance, potem ukrepajte. Dovolj je bilo sanjarjenja!