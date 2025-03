Oven

Partner vam bo pokazal, koliko energičnosti in strasti lahko premore nekdo tako zadržan, kot je on sam. Njegovo vedenje vas bo čisto presenetilo in hkrati navdušilo, saj bo pravi zapeljivec. Samski, danes bo eden boljših dni v letu. Simpatija bo venomer pri roki in navduševali se boste nad njeno inteligenco in uspešnostjo.

Bik

Pravna vprašanja bodo lahko danes zakomplicirala vaš delovni dan. Zdelo se vam bo, da se celo dopoldne ukvarjate z njimi, kar vam zagotovo ne bo po godu. Delo vas bo čakalo, zato boste na delovnem mestu vse do večernih ur. Privoščite si dovolj počitka in bodite pripravljeni, saj je pred vami zares naporen delovnik.

Dvojčka

Mnoge bo lahko prav danes razveselila novica o novem službenem potovanju ali priložnosti, ki se bo pojavila znotraj vaših delovnih okvirov. Morda boste danes predlagani za nov, višji položaj. Pustite se pozitivno presenetiti. Zdravje: pazite na svoje počutje, kajti v poznem popoldnevu se bo lahko pojavil zelo močan glavobol, zato previdnost ne bo odveč.

Rak

Danes boste raztreseni. Zadnje čase se zdi, da imate težave s koncentracijo, zato boste pri delu le težko osredotočeni. Z mislimi boste daleč stran. Mnogi se bodo spraševali, ali ste tako zaljubljeni, da ne morete ostati osredotočeni. Pazite na finance, saj vas čakajo odlivi, zato bi bilo zares nespametno, da bi brezglavo zapravljali. Zvečer se zamotite z ogledom dobrega filma.

Lev

Bodite pazljivi. Ko gre za finance, zagotovo ne smete biti šibki, saj vas to ne bo pripeljalo daleč. Čas je, da premislite o tem, kako upravljate s sredstvi, ki jih imate na voljo. Zaupajte v boljše čase, saj ti zagotovo prihajajo. Če ste se že znašli v finančnih škripcih, potem lahko pričakujete pozitiven preobrat v prihajajočem mesecu. Ne obupajte!

Devica

Danes boste na delovnem mestu delovali zelo zmedeno. Zdelo se vam bo, da ste svojo organiziranost pustili doma. Ne boste namreč vedeli, kje se vas drži glava in kje noge. Za trenutek se ustavite, zadihajte in si vzemite pet minut zase. V nasprotnem primeru bo na delovnem mestu nastala ogromna zmeda.

Tehtnica

Tudi danes boste zamišljeni. Kljub temu, da je nov delovni dan, se ne boste vedli tako. Pred vami je nova poslovna priložnost, vi pa oklevate, saj ne veste, ali bi se odločili za ali proti. Vsekakor bodo dodatna sredstva dobrodošla, zato bodite pogumni in se ne ustrašite novih izzivov. Ne oklevajte, saj bi lahko tako edinstveno priložnost ponudili drugi osebi.

Škorpijon

Danes je nov delovni dan in to boste občutili bolj kot pripadniki ostalih znamenj. Zdelo se vam bo, da ste se znašli na razpotju in da za vas prihaja čas, ko se bo potrebno resnično dokazati. Prav je, da ste zagnani, toda vsekakor ne delajte brez krajših odmorov. Danes boste tako močno predani delu, kot že dolgo niste bili.

Strelec

Pri delu boste danes zares uspešni, toda pazite, saj vam bodo mnogi zavidali vaš uspeh. Vsega se boste lotili s posebnim navdušenjem, prav tako pa boste pri opravljanju delovnih nalog zares iznajdljivi. Bodite ponosni sami nase, saj boste delo opravili izvrstno. Zdravje: bodite pozorni na bolečine, ki se bodo lahko pojavile v ledvenem predelu.

Kozorog

Danes boste malce leni. Potrebovali bi še nekaj prostih dni, da bi si v resnici oddahnili. Pričakujete lahko naporen delovnik, saj nanj ne boste pripravljeni. Ko boste prišli domov, si odpočijte. Privoščite si kopel ali odidite v savno, saj vaše telo hrepeni po sproščanju. Vzemite s seboj nekoga, ki vam je blizu in videli boste, da bo čar današnjega dne izvrsten.

Vodnar

Vezani se veselite popoldneva s partnerjem, saj imata prijetne načrte. Vendar se ti načrti žal ne bodo uresničili, saj bo prišlo nekaj vmes, kar vas bo močno potrlo. Partnerju bodite v oporo, načrte pa lahko prestavita na konec tedna. Samski si želite več miru, saj ste nenehno oblegani in od sodelavcev dobivate neprimerna sporočila.

Ribi

Pred vami je naporen teden tako na področju dela kot na področju razumevanja z družino. Mnogi se bodo pritoževali, da jih ne pokličete in da ste na njih povsem pozabili. Sami veste, kaj je res, zato se opravičite, če je to potrebno. Pazite na svoje finance, ki vam bodo v tem tednu predstavljale težave. Izogibajte se brezglavemu zapravljanju denarja