Oven

Danes boste precej zmedeni. Sami boste morali poskrbeti za urejenost dogajanja okoli sebe, še posebno ko bo šlo za vprašanje odnosov. Delovne naloge boste opravljali res predano. Trud bodo opazili tudi nadrejeni, zato bodite danes v službi kar se da samozavestni. Končno bo za vas posijalo sonce in tudi na vsa preostala področja bo to prineslo pozitivno energijo. Finance: zelo dobro.

Bik

Pri delu boste danes pokazali profesionalnost. Svoje briljantne zamisli boste zaupali nadrejenim. Nad njimi bodo zagotovo navdušeni. Drugim boste postali vzor, bodite ponosni nase. Strast do dela se bo v prihodnosti izražala pri finančnih prilivih. Potrudite se! Optimističen pogled na svet vam bo prinesel boljše počutje in samozavest v partnerstvu.

Dvojčka

Zbudili se boste zelo utrujeni, saj ste prejšnjo noč bedeli. Danes poskrbite za zadostno mero spanca, saj vas bo ta napolnil z energijo. Naj bo počutje na prvem mestu. Pri delu se bodo še vedno pojavljali določeni dvomi. Zaupajte si. Naj vas ne skrbi za prihodnost, saj so vse niti v vaših rokah. Svojo profesionalno pot usmerite v želeno smer. Zdaj je čas za to! Finance: kmalu pričakujte izboljšanje.

Rak

Zbudili se boste nasmejani. Vaše zdravje in počutje bosta izvrstna. Zdelo se vam bo, da ste nepremagljivi, kar se bo odsevalo tudi pri delu. Druge boste navdušili s svojo zamislijo. Delite jo z določenim krogom ljudi, toda tako, da jo bo slišala prava oseba. Pri financah ne razmišljajte prenagljeno. Odsvetujemo tudi naglico pri nakupovanju, saj se boste drugače proti koncu meseca spet znašli v finančnem breznu.

Lev

Končno se boste pomirili. Družinske težave bodo mimo, zato boste lahko spet mirno nadaljevali pot, ki ste si jo zadali. Čeprav se boste trudili, rezultati še ne bodo vidni. Ohranite svoj optimizem. Oblikovali si boste prioritetne vrednote, toda spoznali boste, da je zdravje temeljno. Zdravje: ne skrbite le za druge, tudi sebi privoščite dovolj počitka.

Devica

Danes se boste osredotočili na svoje zdravje, saj boste čutili, kako vam pada odpornost. Že se vam bo zdelo, da ste na konju, ko vam bo zdravje obrnilo hrbet. Finance vam bodo danes nadvse naklonjene. Pričakujete lahko nov priliv, ki bo za vas pomenil finančno varnost. Privoščite si dovolj počitka.

Tehtnica

Še včeraj ste se pri delu dolgočasili, danes pa pričakujte preobrat. Zgodilo se bo nekaj nepričakovanega, kar vas bo povsem presenetilo. Pokazali boste voljo do dela, zato vam bodo naložili nove delovne obveznosti. Pričakujte podaljšan delovnik, saj se bo lahko vse skupaj zavleklo do večera, toda večer boste vsekakor preživeli doma; morda v prijetni družbi in ob dobrem filmu. Zdravje: privoščite si veliko spanca!

Škorpijon

Sreča vam danes ne bo naklonjena. Čeprav se boste gnali, vam bo lahko spodletelo. Vsak padec pa naj vas okrepi. Po napornem delovniku si vzemite čas za počitek, saj ga boste potrebovali. Zatecite se v partnerjev objem; tako si boste pričarali občutek pomirjenosti. Finance bodo stabilne, saj boste končno razumeli, da z njimi ne smemo ravnati nepremišljeno.

Strelec

Tudi danes se boste utapljali v delu. Čutili boste, kako vam odteka energija. Bodite previdni, saj se bodo lahko pojavile nevšečnosti pri zdravju. Izognite se okoliščinam, ki bi lahko spodbudile bolezen! Pazite na dogajanje v službi. Med nadrejenim in vami se bo lahko pojavilo nasprotovanje. Ne vztrajate predolgo, raje izkažite spoštovanje in uslužnost. Obetaven čas na področju financ je skorajda že tu.

Kozorog

Ponavadi ste usmerjeni bolj navzven, a danes boste prekinili ta vzorec. Posvetili se boste sebi in zanimalo vas bo vse od metafizike do psihologije, do denarja v vaši prihodnosti. Na splošno imate pozitivno mnenje o življenju, a kljub temu ste se znašli na razpotju. Dobro premislite, preden se boste odločili, v katero smer boste šli.

Vodnar

Danes boste dobre volje in želeli si boste dobre hrane, dobre glasbe in dolgih pogovorov. In to bo prav tisto, kar boste dobili. Kasneje boste nekaj časa preživeli z ljubezenskim partnerjem. Pogovor z njim bo zelo pomemben, predvsem zaradi globokih misli. Poskrbite, da boste imeli lep dan in še lepši večer.

Ribi

Danes boste močni. Vaše zdravje bo dobro, vaš um bo oster. Prerasli ste nekaj področij vašega življenja. Eno od teh področij je tudi vaša služba. Premislite o odhodu iz trenutne službe, ki ste jo sprejeli samo zaradi denarja. Podajte se raje v poklic, ki vas bo veselil. Stvari se spreminjajo, kar je dobro.